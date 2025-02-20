عقيلة صالح: بنغازي أصبحت مدينة السلام والتنمية والإعمار

بنغازي تعود بقوة… من الدمار إلى الإعمار والتطور

عقيلة صالح: الرياضة جسر الأمل لشباب ليبيا

صندوق الإعمار يعيد الحياة للمدن… والملاعب للشباب

رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين… موقف عربي ثابت من بنغازي

من رماد الحرب إلى مدرجات الفخر… بنغازي تكتب فصلاً جديدًا في تاريخها

في قلب مدينة بنغازي، حيث كان صدى الانفجارات يملأ الأفق قبل أعوام قليلة، دوّى اليوم تصفيق الحشود وهي تملأ مدرجات ملعب بنغازي الدولي، وكأنها تنفض عن نفسها غبار الحرب وتحتضن الأمل. إنه مشهد يحمل أكثر من مجرد افتتاح لصرح رياضي جديد؛ إنه ولادة جديدة لمدينة قاومت الموت، وها هي اليوم تحتفل بالحياة.

بنغازي… من الألم إلى الأمل

لطالما كانت بنغازي رمزًا للتحدي والصمود، لكنها دفعت الثمن غاليًا خلال سنوات الحرب، فصارت شوارعها شاهدة على قصص الفقد والدمار. واليوم، يشهد الملعب الجديد افتتاحًا ليس فقط لبوابة رياضية، بل لباب واسع نحو السلام والتنمية.

بنغازي تنهض من جديد! من ساحة قتال إلى مدينة السلام والإعمار، وملعبها الدولي يصبح رمزًا للأمل، بينما تدعو ليبيا لدعم الرياضة ورفض تهجير الفلسطينيين.

في كلمته المؤثرة خلال حفل الافتتاح، تحدث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بلغة تحمل مشاعر مختلطة من الألم والفخر: “في الماضي القريب، كانت بنغازي ساحةً للقتال والإرهاب، وقد دفع أهلها أثمانًا باهظة دفاعًا عن الحق. واليوم أصبحت مدينة السلام والتنمية والإعمار”.

كلماته لم تكن مجرد خطاب سياسي، بل اعتراف رسمي بتحول المدينة وتجاوزها لماضيها المظلم. هذه اللحظة جسدت المعنى الحقيقي للإعمار، ليس فقط ببناء الحجر، بل بإعادة بناء الروح.

الرياضة… لغة السلام والتنمية

لطالما قيل إن الرياضة تجمع الشعوب، وفي بنغازي اليوم، تحققت هذه المقولة بكل تفاصيلها. لم يكن افتتاح الملعب الدولي مجرد مناسبة رياضية، بل إعلانًا واضحًا أن ليبيا قادرة على الوقوف مجددًا، بشبابها وإرادتها.

المستشار عقيلة لم يغفل عن دور الرياضة في بناء الأجيال. وأكد أن “الاهتمام بالرياضة وتوفير البنية التحتية بأعلى المعايير يعكس فهماً صحيحاً لقيمتها في تحسين الصحة، واحتراماً لدورها في زرع القيم الأخلاقية النبيلة”. إنه خطاب يتجاوز الكلمات إلى رؤية واضحة لدور الرياضة في إعادة بناء المجتمع الليبي.

ولأن التنمية لا تكتمل دون الاهتمام بالشباب، دعا عقيلة إلى إنشاء مدن رياضية في كل قرية ومدينة، “ليحظى شبابنا بفرص التدريب والتأهيل، وكي نرى علم ليبيا مرفوعاً على منصات التتويج”.

قضية فلسطين… موقف ثابت لا يتغير

لكن افتتاح الملعب لم يكن فقط مناسبة للاحتفال بالرياضة، بل أيضًا منصة لإيصال رسائل سياسية واضحة. في لحظة مؤثرة، أكد رئيس مجلس النواب رفض ليبيا القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين، قائلاً: “علينا جميعًا وبصوت واضح إعلان الرفض التام والصريح لتهجير الفلسطينيين من غزة وبقية المدن والقرى الفلسطينية”.

كلمات عقيلة جاءت في وقت حساس، حيث تتصاعد الضغوط الدولية وتتكشف مخططات التهجير. وفي موقف وصفه الكثيرون بالشجاع، شدد عقيلة على أن “السكوت على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يمثل جريمة أكثر بشاعة من جرائم الحرب نفسها”.

الإعمار… حلم يتجسد

في قلب كل هذا، يبرز دور صندوق التنمية وإعادة الإعمار، الذي وصفه عقيلة بأنه “محرك عجلة النهوض بليبيا”. فقد دعا كافة الجهات لدعمه، مسلطًا الضوء على أهمية التعاون لتحقيق مشروعات الإعمار بالسرعة والجودة المطلوبة.

ملعب بنغازي الدولي هو أولى ثمار هذا الجهد، لكنه بلا شك لن يكون الأخير. فهناك رؤية واضحة لخلق بيئة تدعم الشباب وتوفر لهم فرصاً حقيقية، بعيدًا عن ساحات الحرب والصراعات.

بنغازي تنهض من جديد

افتتاح ملعب بنغازي ليس فقط انتصارًا للرياضة، بل للإنسان الليبي. إنها قصة مدينة هُدمت جدرانها لكنها لم تفقد روحها. بنغازي اليوم تعيش لحظة انتصار على الموت والدمار، لحظة تعلن فيها أنها مدينة للحياة، وللأمل.

وبين تصفيق الجماهير وهتاف الأطفال، كان صوت عقيلة صالح يعلو فوق المدرجات: “هذه بنغازي… عادت للحياة، وستبقى رمزاً للسلام والتنمية”.