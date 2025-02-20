ضبط 100 ألف قرص ترامادول في عملية نوعية بـ الهندية

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حملة أمنية تستهدف أوكار التهريب وترويج المخدرات في الجنوب

الإطاحة بتشكيل عصابي وضبط 100 ألف قرص ترامادول في عملية نوعية بالهندية

العمل جاري على ضبط المتهمين في هده القضية

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، الإطاحة بتشكيل عصابي وضبط 100 ألف قرص ترامادول في عملية نوعية بالهندية.

حملة أمنية تستهدف أوكار التهريب وترويج المخدرات في الجنوب

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه في إطار تنفيذ الخطة المرحلية الأولى لتأمين المنطقة الجنوبية ومداهمة أوكار تجار المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف مباشر من رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز عمر على الحملة الميدانية التي استهدفت أوكار التهريب وترويج المخدرات.

تفاصيل تنفيذ العملية

وفي ساعات الفجر الأولى من اليوم الخميس، تم تنفيذ كمين محكم استهدف تشكيل عصابي في منطقة الهندية، وتحديدًا بالعمارات الهندية، بمدينة سبها أسفر عن ضبط المدعو (س.ع.م) وبحوزته كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدرة، تقدر بحوالي 100000 مئة ألف قرص ولازال العمل جاري على ضبط المتهمين في هده القضية.

حملة أمنية واسعة في سبها

وفي غضون ذلك، وبناءا على توجيهات رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، بشأن مداهمة أوكار الفساد و تجار المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة في المنطقة الجنوبية، فقد وصل رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اللواء عادل عبد العزيز عمر، إلى مدينة سبها على رأس قوة أمنية تابعة للجهاز.

اعتماد خطط مرحلية لمداهمة أوكار الفساد

وتم البدء الفوري في تنفيذ المهام الموكلة للجهاز، حيث تم اعتماد خطط مرحلية لمداهمة أوكار الفساد والقبض على العصابات الإجرامية والمطلوبين لنيابة المخدرات.

مدينة سبها

وأجرى رئيس الجهاز جولة تفقدية لفرع مكافحة المخدرات في سبها، حيث اجتمع بأعضاء القوة وموظفي الفرع، وأعطى تعليمات واضحة ببدء تنفيذ الخطة الأمنية المكلفين بها

وشدد اللواء عادل عبد العزيز على أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية لضمان نجاح الحملة، والقضاء على شبكات الفساد والجريمة المنظمة التي تهدد أمن المواطنين واستقرار المنطقة.