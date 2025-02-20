ضبط شاحنات معدة لتهريب الوقود جنوب سبها

أخبار ليبيا 24

اللجنة الأمنية المشتركة تضبط شاحنات تهريب وقود جنوب سبها

العملية الأمنية تمت على بعد 70 كيلومترًا جنوب مدينة سبها

العمامي: محاربة تهريب الوقود تُعد أولوية قصوى

في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الجريمة، أعلنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية، المشير خليفة حفتر، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط شاحنات معدة لتهريب الوقود في الصحراء، على بعد 70 كيلومترًا جنوب مدينة سبها.

جنوب سبها.. ضبط شاحنات معدة لتهريب الوقود في الصحراء

وأوضحت اللجنة الأمنية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذه العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المهربين الذين كانوا يستعدون لنقل كميات كبيرة من الوقود خارج المسارات الرسمية، في محاولة لتهريبه خارج البلاد، مشيرة إلى أنه تم ضبط الشاحنات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في العملية.

محاربة تهريب الوقود في الجنوب الليبي

ومن جانبه، أكد اللواء جمال العمامي، أن اللجنة الأمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها بكل قوة وحزم لحماية أمن الوطن ومكافحة كافة أشكال التهريب والجريمة المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، مشددًا على أن محاربة تهريب الوقود تُعد أولوية قصوى لما يمثله من استنزاف لمقدرات الشعب الليبي.