أخبار محليةالأخبار

ضبط شاحنات معدة لتهريب الوقود جنوب سبها

محاربة جرائم تهريب الوقود في الجنوب الليبي

20 فبراير، 2025 3:32 م
0 1
تهريب الوقود
تهريب الوقود

أخبار ليبيا 24

  • اللجنة الأمنية المشتركة تضبط شاحنات تهريب وقود جنوب سبها
  • العملية الأمنية تمت على بعد 70 كيلومترًا جنوب مدينة سبها
  • العمامي: محاربة تهريب الوقود تُعد أولوية قصوى

في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الجريمة، أعلنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية، المشير خليفة حفتر، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي، رئيس لجنة إعادة تنظيم الجنوب، عن تنفيذ عملية أمنية ناجحة أسفرت عن ضبط شاحنات معدة لتهريب الوقود في الصحراء، على بعد 70 كيلومترًا جنوب مدينة سبها.

جنوب سبها.. ضبط شاحنات معدة لتهريب الوقود في الصحراء

وأوضحت اللجنة الأمنية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هذه العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة لتحركات المهربين الذين كانوا يستعدون لنقل كميات كبيرة من الوقود خارج المسارات الرسمية، في محاولة لتهريبه خارج البلاد، مشيرة إلى أنه تم ضبط الشاحنات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في العملية.

محاربة تهريب الوقود في الجنوب الليبي

ومن جانبه، أكد اللواء جمال العمامي، أن اللجنة الأمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها بكل قوة وحزم لحماية أمن الوطن ومكافحة كافة أشكال التهريب والجريمة المنظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة، مشددًا على أن محاربة تهريب الوقود تُعد أولوية قصوى لما يمثله من استنزاف لمقدرات الشعب الليبي.

الوسوم
20 فبراير، 2025 3:32 م
0 1

المزيد من الأخبار

جهاز مكافحة المخدرات

في الشارع العام.. ضبط متهم بتجارة الحشيش ببنغازي

20 فبراير، 2025 3:10 م
IMG 9218

المباحث الجنائية: بقايا سيجارة سبب حريق مجمع محاكم مصراتة

20 فبراير، 2025 12:47 م
IMG 9215

أبولموشة: إغلاق عدد من الطرق أثناء افتتاح ملعب بنغازي الدولي

20 فبراير، 2025 12:24 م
عبد القادر حويلي

حويلي: لقاء القاهرة سيناقش إعادة توحيد مجلس الدولة

20 فبراير، 2025 12:01 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى