حويلي: لقاء القاهرة سيناقش إعادة توحيد مجلي الدولة

أخبار ليبيا 24

كشف عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي لـ “أخبار ليبيا 24” أن الدعوة التي وجهها البرلمان المصري لحضور الاجتماع المرتقب بين مجلسي النواب والدولة في القاهرة، كانت دعوة عامة لجميع أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

دعوة مصرية للاتفاق على حكومة جديدة

ولعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بين مصر وليبيا تتولى الأولى عملية وساطة بين الفرقاء الليبيين بعقد سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وقال حويلي في تصريحاته: “أتمنى أن يسهم اللقاء المرتقب في إعادة توحيد المجلس الأعلى للدولة، خاصة بعد انقسامه في أغسطس الماضي. وقد أبدى كل من محمد تكالة وخالد المشري رغبتهما في الحضور والمشاركة في الاجتماع”.

وأضاف حويلي أنه من المتوقع أن يتناول الاجتماع بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة العديد من الملفات العالقة بين الجانبين، ومن أبرزها آليات تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة القوانين الانتخابية وغيرها من القضايا ذات الصلة، التي تهم سير العملية السياسية في البلاد.

هذا وكان البرلمان المصري قد وجه دعوته في وقت سابق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأطراف السياسية الليبية ودفع الحوار نحو التقدم، في ظل التحديات السياسية التي تواجه البلاد.

أجندة اللقاء التشاوري المرتقب

بحسب مصادر مقربة من البرلمانين المصري والليبي، فإن الاجتماع التشاوري سيركز على عدد من الملفات الحساسة، أبرزها:

توحيد المؤسسات التشريعية: بحث سبل تعزيز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين والتشريعات الأساسية. الانتخابات الليبية: مناقشة الترتيبات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتحديات التي تواجه إجراؤها. الملف الأمني: تعزيز التعاون الأمني بين ليبيا ومصر، والتصدي للتحديات الأمنية المشتركة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية: مناقشة آليات دعم الاقتصاد الليبي عبر الاستثمارات والتعاون المشترك.