«تيتيه» تبدأ أولى مهامها في ليبيا بلقاء الدبيبة

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الدبيبة يستقبل المبعوثة الأممية الجديدة حنا تيتيه

الدبيبة يؤكد دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا

تيتيه تعرب عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، وذلك في أول لقاء رسمي لها عقب استلام مهامها رسميًا.

الدبيبة يرحب بالمبعوثة الأممية الجديدة لدى ليبيا

وخلال اللقاء، رحّب الدبيبة بالمبعوثة الأممية، مؤكدا دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا، والعمل على تحقيق الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء المراحل الانتقالية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”.

تيتيه تعرب عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا

من جانبها، عبرت تيتيه عن تطلعها إلى قيام الأمم المتحدة بدور إيجابي في دعم ليبيا، ومساندة الشعب الليبي في تحقيق تطلعاته نحو الاستقرار والتنمية.

المشاركين في الاجتماع

وحضر الاجتماع عن الجانب الليبي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ومستشار الأمن القومي، فيما مثل بعثة الأمم المتحدة كل من نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، وأنيس تشوما، نائب الممثل الخاص للشؤون الإنسانية والقائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وصول المبعوثة الأممية الجديدة إلى ليبيا

وكانت المبعوثة الأممية حنا تيتيه، قد وصلت إلى العاصمة الليبية طرابلس اليوم الخميس بعد نحو شهر من تكليفها بمنصبها من جانب مجلس الأمن، متعهدة بـ«البناء على العمل الذي قام به أسلافها وزملاؤها في البعثة، ومواصلة إيجاد السبيل نحو حل يقوده الليبيون ويملكون زمامه».

وقالت تيتيته، في تصريحات نقلها بيان رسمي صادر عن البعثة الأممية: “لن يتحقق هذا “حل يقوده الليبيون” دون العمل بشكل فاعل مع جميع الليبيين – من جميع ألوان الطيف السياسي والمجتمع المدني من الحكماء والنساء والشباب والمجتمعات المحلية والمكونات الثقافية”.

الحل الدائم

وأشارت المبعوثة الأممية، إلى أن «الحل الدائم يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه»، فإنها تعهدت «بالعمل أيضاً مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمها من أجل حشد الجهود الجمعية لتمكين الجهات الفاعلة الليبية من الحفاظ على الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها».

كما تعهدت تيتيته «بدعم المؤسسات الليبية وتمكينها من إجراء انتخابات وطنية شاملة للجميع وصياغة رؤية وطنية جماعية للتصدي للتحديات التي تواجهها ليبيا منذ آمد بعيد».

المبعوثة الأممية: مهمتي لن تكون سهلة

وأقرت المبعوثة الأممية عقب وصولها إلى طرابلس بأن مهمتها «لن تكون سهلة»، لكنها قالت «العمل معاً يجعله ممكنًا، ولن أدخر جهداً في السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار لليبيا والشعب الليبي».

واختتمت تيتيه تصريحها بتأكيد «التزام الأمم المتحدة مبدعم ليبيا لتغدو مزدهرة ومستقرة وديمقراطية ــ ليبيا التي تخدم كل شعبها وتوفر لهم الفرص؛ ودولة التي تتبوأ مكانتها كطرف فاعل بكل ثقة على الساحة العالمية»، متعهدة بـ«العمل مع الليبيين والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية».