تنظيم العمالة الوافدة عبر منصة “وافد” ومصلحة الجوازات

أخبار ليبيا 24

عقد علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة منتهية الولاية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنظيم العمالة الأجنبية في ليبيا وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية.

تنظيم العمالة الوافدة داخل ليبيا

حضر الاجتماع كل من اللواء يوسف مراد رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وممثلين عن جهاز المخابرات والمركز الوطني للأمراض، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارة العمل، من بينهم مدير إدارة الاستخدام، مدير إدارة متابعة شؤون السكن العمالي، مدير إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية، ورئيس فريق دعم منصة “وافد”.

ناقش الاجتماع، تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة “وافد” ومصلحة الجوازات لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، مما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية، وفقا لبيان الوزارة.

وجرى بحث آلية التنسيق مع فروع مصلحة الجوازات للتحكم في دخول وخروج الأجانب من الأماكن المحددة، إلى جانب دراسة تقليل منح تأشيرة المهمة الرسمية للحد من العمالة غير المصرح بها، مع الالتزام بالقوانين المنظمة لسوق العمل.

وبحسب البيان ناقش الاجتماع أيضاً أهمية إحالة تقارير وإحصائيات دورية لوزارة العمل تتضمن بيانات العمالة المستقدمة والمجدد لها، مما يساعد في وضع سياسات أكثر دقة لتنظيم القطاع. كما تم استعراض القانون رقم (24) لسنة 2023 المتعلق بمكافحة توطين الأجانب ومناقشة سبل تطبيقه بما يحقق التوازن في سوق العمل ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل.

وأكد معالي الوزير على ضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها، مشيرًا إلى أن الوزارة ستطلق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة، مع استمرار الاجتماعات والتنسيق المشترك لضمان تنفيذ سياسات تنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة وفاعلية.

إطلاق النسخة التجريبية لمنصة وافد

وفي وقت سابق، استعرضت اللجنة الفنية المختصة النسخة التجريبية لمنصة “وافد”، التي تعد المرحلة الأولى من المشروع الاستراتيجي، والمزمع إطلاقها قريبًا بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والإدارات المعنية. وتهدف المنصة إلى تسوية أوضاع العمالة الوافدة القانونية المقيمة داخل البلاد، عبر شركات تقديم الخدمات العمالية، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة وضبط النسخة النهائية بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة.