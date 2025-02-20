ترامب يعد بإنهاء حرب غزة وأوكرانيا قبل اندلاع حرب عالمية

ترامب: زيلينسكي ممثل محترف أقنع بايدن بتمويل حرب خاسرة

خطة ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل فوات الأوان

الاقتصاد الأمريكي “في عصره الذهبي” رغم الحدود المفتوحة

ترامب: نسعى لإعادة السلام للشرق الأوسط وإنهاء النزاعات

ترامب بين الوعود والمفارقات.. صانع سلام أم مثير للأزمات؟

منذ اللحظة الأولى لظهوره على المسرح السياسي العالمي، كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، ولا يزال شخصية جدلية تتصدر العناوين، ليس فقط بتصريحاته الجريئة، بل أيضًا بتناقضاته الصارخة بين ما يقوله وما يفعله. في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، عاد ترامب مجددًا إلى الواجهة بتصريحات مثيرة حول السياسة الخارجية، الحرب الأوكرانية، والاقتصاد الأمريكي، مصحوبة بطموحاته السياسية التي لا تعرف حدودًا.

لم يتوانَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مهاجمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واصفًا إياه بـ”الممثل المحترف” الذي استطاع التلاعب بالرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لإقناعه بإنفاق مئات المليارات في حرب، وصفها ترامب بـ”الخاسرة”. وأكد قائلاً: “أنفقنا 350 مليار دولار على حرب كان من الممكن تجنبها لو تحلّى زيلينسكي بالحكمة وتحدث مع روسيا منذ البداية”.

ترامب يتعهد بإنهاء الحرب الأوكرانية ويهاجم زيلينسكي لخداع بايدن. يشيد بإنجازاته الاقتصادية ويتوعد إيران، مؤكدًا سعيه للسلام ومنع حرب عالمية.

تصريحات ترامب تعكس رؤيته الدائمة للعلاقات الدولية كصفقات تجارية يمكن إبرامها بتفاوض سريع، متجاهلاً تعقيدات الواقع السياسي والحساسيات القومية. لكنه في ذات الوقت يُظهر قدرة لافتة على استغلال الأزمات لتقديم نفسه كمنقذ محتمل قادر على إنهاء النزاعات المعقدة بضربة واحدة.

السلام الضائع: وعود ترامب في مواجهة الواقع

أبرز ما لفت الانتباه هو حديث ترامب المتكرر عن السلام، حيث وعد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية قبل اندلاع حرب عالمية ثالثة، مؤكدًا أنه تحدث بالفعل مع كل من فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لتحقيق هذا الهدف. ورغم نبرته المتفائلة، إلا أن السؤال يبقى: هل يمتلك ترامب حقًا الأدوات والنية لتحقيق هذا السلام، أم أن الأمر لا يعدو كونه ورقة انتخابية؟

وأضاف ترامب: “نسعى لتحقيق السلام في العالم، وسننهي هذه الحرب التي باتت تهدد البشرية جمعاء”. لكن المتابعين يرون في تصريحاته تناقضًا صارخًا بين رغبته المعلنة في السلام ومواقفه المتشددة تجاه قضايا أخرى مثل الضغط على إيران وتهديداته المتكررة ضد الخصوم.

الشرق الأوسط في حسابات ترامب: بين السلام والمصالح

فيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد ترامب أن إدارته أنهت الحرب في قطاع غزة وسعت لإعادة المحتجزين. كما أشار إلى استئناف سياسة الضغط على إيران لإحلال السلام في المنطقة. لكن المتابعين يرون أن هذه السياسات، التي تعتمد على القوة والضغط الاقتصادي، غالبًا ما تؤدي إلى مزيد من التوترات بدلًا من إحلال السلام الحقيقي.

لم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل أبدى اهتمامًا متجددًا بالملف الفلسطيني، مؤكدًا دعمه للقضية الفلسطينية ومعارضته لأي تهجير قسري، مشددًا على أهمية دور مصر والأردن في أي خطة سلام مستقبلية.

على الصعيد الداخلي، لم يُخفِ ترامب نبرته المتفائلة، مؤكدًا أن “الولايات المتحدة عادت من جديد وبدأت عصرها الذهبي”. وأشاد بالإنجازات الاقتصادية التي حققها خلال فترة قصيرة، مدعيًا أنه في أربعة أسابيع فقط، حققت إدارته إنجازات تفوق ما حققته الإدارة السابقة في أربع سنوات.

وأشار إلى نجاح إيلون ماسك في إدارة الكفاءة الحكومية وتوفير مليارات الدولارات للأمريكيين، مؤكدًا أن بلاده باتت المكان الأفضل للاستثمار عالميًا.

لكن ترامب لم يُغفل الحديث عن التحديات، خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن “الحدود المفتوحة” جلبت الكثير من “المجرمين” إلى البلاد وأضرت بالأمن القومي.

مفارقات ترامب.. السخرية والجدية في آن واحد

من بين أكثر التصريحات إثارة للجدل، ما قاله ترامب عن رغبته في إضافة “عامين آخرين” إلى ولايته الرئاسية الثانية، وهو تصريح يبدو ساخرًا لكنه يعكس طموحاته الجامحة لتوسيع سلطاته إلى ما هو أبعد من الحدود الدستورية.

وقال ترامب ساخرًا: “أردت أن أرى ما إذا كان بإمكاني إضافة عامين آخرين، لكنني اعتقدت أن القتال لا يستحق ذلك حقًا”. هذه التصريحات أثارت موجة من الانتقادات حول مدى التزامه بالديمقراطية وحدود السلطة.

قراءة بين السطور.. ترامب السياسي والتاجر

إن تحليل خطاب ترامب يكشف عن شخصيته المعقدة، فهو رجل أعمال بارع يحول حتى أكثر الأزمات تعقيدًا إلى صفقات محتملة. يتحدث عن إنهاء الحروب وكأنه يعقد صفقة تجارية، ويقدم نفسه كصانع سلام بينما يتخذ مواقف متشددة تثير التوتر.

تصريحاته حول زيلينسكي والحرب الأوكرانية ليست مجرد انتقادات عابرة، بل تعكس رؤيته لعالم السياسة كساحة للمكاسب والخسائر، حيث تُقاس قيمة الحليف بقدر ما يستطيع تقديمه من مصالح.

أما وعوده الاقتصادية، فهي جزء من استراتيجيته لاستقطاب الناخبين، خاصة من الطبقة الوسطى والعمال الذين يرون فيه رجلًا قادرًا على إعادة أمجاد أمريكا الاقتصادية.

مع ترامب.. إلى أين تتجه أمريكا؟

سواء أحببته أو كرهته، لا يمكن إنكار تأثير ترامب على المشهد السياسي العالمي. تصريحاته الأخيرة تُظهر أنه لا يزال يحتفظ بجاذبيته لدى قطاع واسع من الأمريكيين الذين يرون فيه الرجل القوي القادر على حماية مصالحهم.

لكن في المقابل، تبقى المخاوف قائمة حول طبيعة سياساته بعد ما عاد إلى البيت الأبيض مجددًا. هل سيكون صانع السلام الذي يعد به؟ أم أنه سيقود العالم إلى مزيد من الانقسامات؟

الإجابة عن هذا السؤال ستبقى رهينة الأيام المقبلة، لكن المؤكد هو أن ترامب سيظل لاعبًا أساسيًا على الساحة السياسية، قادرًا على قلب الطاولات وإعادة تشكيل المشهد العالمي وفق رؤيته الخاصة.

بين الوعود الكبيرة والمواقف المثيرة للجدل، يظل ترامب حالة فريدة في السياسة الأمريكية. رجل يثير الإعجاب والانتقاد في آن واحد، ويُبقي العالم بأسره مترقبًا خطوته التالية.