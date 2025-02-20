بالقاسم حفتر: البدء في إنشاء أربعة مُدن رياضية على مستوى البلاد

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بنغازي العامرة والصلبة في وجه الإرهاب الذي بالأمس القريب دمرها، وأعيا أهلها، تحتفل اليوم بحدث رياضي الأول من نوعه على مستوى البلاد، بافتتاح ملعب بنغازي الدولي، وسط حضور أبطال الرياضة العالمية وجماهير شبابية متعطشة لهذه الأجواء التي لطالما حلم بها الليبيين.

حدث رياضي عظيم وفارق في التاريخ الليبي

وخلال كلمته في حفل الافتتاح عبّر المهندس بالقاسم حفتر مدير صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، عن سعادته بالحدث العظيم الذي ضحى من أجله أبناء الوطن لتنعم بنغازي بالاستقرار وقال: ” اليوم تعجز الكلمات لوصف هذا الحدث الذي كان حلما لكل الليبيين، عندما عقدنا العزم لنحمل على أكتافنا أكبر المسؤوليات والمهام الوطنية في مرحلة من أصعب مراحل في تاريخ الدولة الليبية، وهي مرحلة جديدة لم يعهدها ولم يشهدها تاريخ ليبيا المعاصر، مرحلة صعبة ولكنها ليست بالمستحيلة، لأننا وضعنا نصب أعيننا خدمة شعبنا بكل صدق وأمانة. لرفع هذه المعاناة ليس في الرياضة فقط، بل في كل المشاريع الخدمية والتنموية”.

عقود من الإهمال لقطاع الرياضة

وعرّج بالقاسم حفتر على حال الرياضة الليبية التي عانت لعقود من الإهمال المتعمد “الرياضة في ليبيا كانت تعاني الكثير من الإهمال المتعمد لعقود طويلة لا بنية تحتية لها ولا ملاعب تليق بتاريخ الرياضة في ليبيا، ولا بطموح هذه الشريحة الضخمة. وإيماناً منّي بأن النشاط الرياضي والترفيهي من أهم المناشط العامة لأنها رياضة كل الأعمار والفئات، كان الملعب الدولي بمدينة بنغازي أول محطات قطار الإعمار والتنمية في ليبيا”.

مدن أخرى سيصلها قطار الإعمار الرياضي

وأعلن عن انطلاق قطار التنمية والإعمار الرياضي الذي سيجوب المدن الليبية لينعم شبابها بملاعب حلموا بها لسنوات طويلة “سننطلق إلى مدن أخرى، وسيكون هذا العام لإعادة بناء وإحياء الرياضة في ليبيا”.

بسواعد وطنية شيدت ملعب بنغازي الدولي

كما تطرق إلى مراحل تأسيس وإعادة بناء معلب بنغازي الدولي بسواعد وطنية “اليوم هذا المكان الذي نجتمع فيه سوياً كان بالأمس القريب ركاماً وخراب، واليوم تشاهدون الواقع والإنجاز الذي يتحدث عن نفسه والكلمات لا توصف مراحل التأسيس والبناء حتى وصلنا إلى هذه العلامة الفارقة، على أرض مدينة كل الليبيين أرض مدينة بنغازي الجامعة، سنوات طويلة مرت والرياح والأمطار والعوامل الجوية تأخذ ما تبقى من هذا الملعب، مشروع كان عنوانه صيانة وتطوير، وواقعه خراب وتدمير لهذا الملعب وللرياضة الليبية عامة، ولمدينة بنغازي خاصة”.

رؤية جديدة عنوانها تنمية – استقرار – سلام

وكشف المهندس بالقاسم حفتر عن رؤية جديدة واعدة وملؤها الأمل والتنمية يقودها الصندوق للعام الجاري “واليوم الواقع يتحدث وفرحة الحشود المشاركة والمتفرجة هي التي تتحدث عن الواقع المختلف، وبداية جديدة لرؤية طموحة عنوانها (تنمية استقرار سلام) واليوم يسعدني أن أعلن من هنا وبهذه المناسبة بأن ملعب بنغازي الدولي بداية لمرحلة جديدة في عمر الرياضة في ليبيا وانطلاقة عنوانها الإعمار والتنمية. ليست فقط في البنيان بل ستكون لبناء الإنسان هذا الحدث العظيم الذي يحمل في طياته معالم النماء والأمل والتقدم في وطننا الحبيب ليبيا”.

وأكد بالقاسم حفتر في كلمته أن افتتاح الملعب هو رسالة للعالم أجمع بأن ليبيا مستقرة وآمنة “إن افتتاح ملعب بنغازي الدولي ليس مجرد تدشين بنية تحتية رياضية بل هو إعلان بأن ليبيا عادت وليبيا نهضت وليبيا ستظل شامخة بقوة إرادتها وعزيمة رجالها. هذا الملعب التي تراه أعينكم اليوم شامخا، لم يكن ليصبح واقعاً لولا إرادة صلبة وعمل دؤوب وتضحيات جسام، من أبناء هذا الوطن. إنه ليس مجرد مشروع هندسي بل هو شهادة حية على قدرة الليبيين على البناء وحبهم للتنمية والاستقرار. وعلى أن المستقبل يصنع بسواعد أبناء الوطن وليس بانتظار المعجزات”.

إنشاء مدن رياضية بعدد من المناطق

كما أعلن عن مرحلة جديدة من التنمية في المجال الرياضي وبشرى لكل محبي الرياضة في ليبيا “اليوم أزفُ خبراً آخر عن مشروع الحلم الجديد والذي بدأ على الواقع فعلياً وهو مشروع المدينة الرياضية المتكاملة، بجانب ملعب بنغازي الدولي وبكافة المرافق الرياضية من ملاعب مفتوحة وأحواض سباحة أولمبية ومسارح رياضية، وغيرها من المناشط الرياضية والثقافية لتكون أول وأكبر مدينة رياضية في ليبيا”.

وتابع “من هنا، في مدينة بنغازي العامرة عاصمة الإعمار والاقتصاد الليبي، أعلن رسمياً انطلاق هذا المشروع الضخم وأن الشركة المنفذة له بدأت بتجهيز الموقع للعمل وأن الآليات والمعدات دخلت مواقعها والتي ستشاهدونها خلال الفترة القصيرة القادمة”.

المدن الرياضية ستصل لثلاثة مناطق جديدة وهي “من هنا معكم وبوجودكم أعلن عن البدء في تنفيذ المدن الرياضية الجديدة في كل من مدينة طبرق وأجدابيا وسبها، خلال هل هذا العام لتكون إضافة رياضية جديدة لجمهور الرياضة الليبية. لتكون دولتنا جاهزة لاستقبال الفعاليات الرياضية المحلية والدولية والتي اعتبرها حق من حقوق المواطن على الدولة وليست مِنّة، ولأنني اعتبرها واجب تجاه وطني وأهلي الذين يستحقون ما هو أفضل”.

رسالة شكر وعرفان لكل المساهمين بهذا الإنجاز

وفي ختام كلمته شكر المهندس بالقاسم حفتر كل فرد أشرف وشارك في صناعة هذا الإنجاز العظيم “اتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم وأشرف وخطط لهذا العمل وللشركة التركية المنفذة لهذا المشروع وهي اتحاد شركة ANA للإنشاءات وكل الشكر والتقدير لشركة شروق التعمير، وهي أحد الشركات الوطنية التي ساهمت وعملت مع الشركة المنفذة”.

” تحية لكل من شارك في المشروع من المهندسين والمصممين والعمال الذين بذلوا جهدهم في شمس النهار وتحت أضواء الليل، لكل من خطط ودعم وعمل ووقف بجنب هذا المشروع، وإلى أهل وأبناء بنغازي إليكم جميعاً أقول أنتم صناع المستقبل، أنتم رموز الإرادة التي لا تلين كما أخص بالشكر كل العاملين بصندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا على جهودهم المخلصة والتي كانت ولا تزال منارة الإبداع والتفاني في العمل، سعادتي بوجودي معكم اليوم وسعادتي بفرحة جمهور الرياضة الليبية هي أهم رسالة تصل إلى كل بيت في وطني لا يسعني الوقت لوصفها ويعجز اللسان عن تعبيرها.

وأوصيكم بالمحافظة على هذه المكاسب بكل تفاصيلها لتظل منارة وعلم من أعلام الرياضة في ليبيا”.