المفوضية تبحث دعم المجالس المحلية للشباب للانتخابات القادمة

أخبار ليبيا 24

عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، اجتماعًا مع قسم المجالس المحلية للشباب بوزارة الشباب، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق لدعم العملية الانتخابية، فيما يتعلق بدور الشباب في نشر الوعي الانتخابي.

التعويل على دور الشباب لرفع الوعي بالانتخابات

وبحسب بيان المفوضية حضر الاجتماع خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية، وعبد المجيب الشاوش، رئيس قسم المجالس المحلية للشباب بوزارة الشباب، إلى جانب عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل بالمفوضية، وعبدالسلام جاب الله، رئيس المجلس المحلي لشباب القره بوللي، و محمد الشيخ و طه زرقون، المستشارين بمشروع دعم الانتخابات في ليبيا.

ناقش الاجتماع دور المجالس المحلية للشباب في تعزيز الوعي الانتخابي بين الشباب وأهمية مشاركتهم في العملية الانتخابية المقبلة. كما جرى استعراض خطة التوعية الخاصة بانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، والتي تهدف إلى زيادة مشاركة الناخبين من جميع الفئات المجتمعية، وخاصة فئة الشباب.

وأشاد الحاضرون بأهمية دور المجالس المحلية للشباب كجسر للتواصل بين الشباب والمؤسسات الوطنية، حيث أكد خالد الموسي على أن دور الشباب في هذه المرحلة حيوي للغاية لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أوسع شريحة من المجتمع، والمساهمة في خلق بيئة ديمقراطية تدعم المشاركة الفعالة في الانتخابات.

التزام المجالس المحلية للشباب بدعم الانتخابات

من جانبه، شدد عبد المجيب الشاوش على التزام وزارة الشباب والمجالس المحلية بتقديم الدعم الكامل للمفوضية في جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الانتخابي بين الشباب، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابات تعزز من مصداقية العملية الانتخابية وتساهم في تحقيق الاستقرار السياسي.

ووفقا للبيان اختُتم الاجتماع بالاتفاق على استمرارية التعاون بين المفوضية والمجالس المحلية للشباب، وتنفيذ حملات توعية مشتركة تستهدف تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في انتخابات المجالس البلدية.

يشار إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية يوم 22 فبراير الجاري.