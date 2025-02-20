 المشير حفتر: ليبيا واحدة.. وملعب بنغازي رسالة وحدة للعالم

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بنغازي تحتفل بحدثها الأكبر.. ملعب دولي بأحدث المواصفات”

من الإرادة إلى الإنجاز.. قصة ملعب بنغازي الذي تحدى الصعوبات

ليبيا تتحد من جديد.. ملعب بنغازي رمز للوحدة والتنمية

ملعب بنغازي الدولي: بين حلم الوحدة وإرادة التحدي

في مساء خميسي مشرق، ارتدت بنغازي ثوب الفرح، وارتفعت أصوات التكبير والتهليل، ليس فقط لافتتاح ملعب رياضي، بل لتدشين صفحة جديدة في تاريخ ليبيا الحديث. ملعب بنغازي الدولي، الذي افتتحه المشير خليفة حفتر، لم يكن مجرد صرح معماري، بل كان رسالة قوية إلى العالم بأن ليبيا، رغم جراحها، قادرة على النهوض من جديد.

حفتر: افتتاح ملعب بنغازي الدولي هو فخر لليبيا وعلامة على الإرادة والإصرار.

وصف المشير حفتر حفل الافتتاح بأنه “الحدث الأكبر في بنغازي العامرة”، وهو وصف لا يخلو من دلالات عميقة. بنغازي، المدينة التي عانت من ويلات الحرب والدمار، كانت في أمس الحاجة إلى حدث يعيد لها الأمل ويذكرها بأنها قادرة على التحدي. الملعب، الذي تم بناؤه بأحدث المواصفات العالمية، لم يكن مجرد مبنى، بل كان رمزاً لإرادة شعب قرر أن ينتصر على اليأس.

حفتر: بنغازي تحملت الكثير، وهذا الصرح الرياضي هو حق لها.

في كلمته، أكد حفتر أن ملعب بنغازي سيصبح “منارة رياضية عالمية متميزة”، وهو وعد لا يخلو من تحديات. فليبيا، التي عانت من سنوات من الحروب الأهلية والانقسامات، تحتاج إلى مثل هذه المشاريع التي تعيد لها مكانتها على الخريطة العالمية. الملعب ليس مجرد مكان لممارسة الرياضة، بل هو فضاء للتقارب بين الشعوب، ووسيلة لتعزيز السلام والوحدة.

حفتر: الملعب سيكون منارة رياضية عالمية تعكس تميز ليبيا.

لم ينس حفتر أن يشكر كل من ساهم في إنجاز هذا العمل الهندسي المشرف، مؤكداً أن “الإرادة والإصرار هما اللذان يحولان الأحلام إلى واقع”، هذه العبارة تلخص قصة الملعب، الذي تم بناؤه في ظل ظروف صعبة، لكن الإصرار على إنجازه كان أقوى من كل التحديات.

صندوق التنمية وإعادة الإعمار

لم ينسى المشير حفتر، أن يشيد بجهود مدير صندوق التنمية وإعادة الإعمار، المهندس بلقاسم حفتر، الذي كان له دور كبير في متابعة أعمال الصندوق بشكل مباشر. هذا التقدير يعكس أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات المحلية في إعادة بناء ليبيا، وهو دور لا يقل أهمية عن الجهود العسكرية.

حفتر: ليبيا ستظل واحدة رغم التحديات، وعلينا توحيد الصفوف.

في ختام كلمته، أكد حفتر أن “ليبيا ستظل وحدة واحدة”، وهي رسالة واضحة إلى كل من يحاول تقسيم البلاد. ليبيا، من شرقها إلى غربها، ومن جنوبها إلى شمالها، هي أرض واحدة وشعب واحد، وهذا الملعب هو رمز لتلك الوحدة.

خاتمة:

ملعب بنغازي الدولي ليس مجرد مبنى، بل هو قصة إرادة وتحدي، قصة شعب قرر أن ينتصر على اليأس ويبني مستقبلاً أفضل. في هذا الملعب، سيلعب الأطفال، وسيتنافس الرياضيون، وستلتقي العائلات، وستتحد ليبيا من جديد. هذا هو معنى ملعب بنغازي، وهذا هو مستقبل ليبيا.