المباحث الجنائية: بقايا سيجارة سبب حريق مجمع محاكم مصراتة

أخبار ليبيا 24

كشفت التحقيقات الأولية لفرع جهاز المباحث الجنائية الوسطى، عن أسباب الحريق الذي اندلع صباح أمس الأربعاء في مجمع محاكم مصراتة.

أسباب نشوب الحريق

وقال جهاز المباحث الجنائية في بيان له، “إن التحقيقات الأولية التي أجراها خبراء الحرائق ومسرح الجريمة وتقنية المعلومات التابعين للجهاز، أشارت إلى أن الحريق نجم عن إلقاء جسم مشتعل (بقايا سيجارة) على بعض المخلفات القابلة للاشتعال الملقاة بجوار المبنى”.وأوضح البيان، “أن هذه المخلفات كانت ملاصقة لأسلاك كهربائية خاصة بالمجمع، مما أدى إلى اشتعالها وإلحاق ضرر جزئي بمكونات المبنى خلال ساعات الدوام الرسمي، مؤكداً أن العمل مازال جاريا على إعداد التقارير النهائية بشأن هذه الواقعة”.

الدعوة لعدم الانجرار وراء الشائعات

ودعا البيان، “المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المتعلقة بالحادث، خصوصاً أن فرق هيئة السلامة الوطنية والأجهزة الأمنية قد بسطت سيطرتها على الحريق الذي شب في مجمع المحاكم بالمدينة”.

حالات اختناق جراء الحريق

أسفر الحريق عن إصابة 16 شخصا، بينهم حالتان خطيرتان استوجبتا إدخالهما إلى العناية الفائقة، فيما تعرض 14 آخرون لإصابات بسيطة ويجري حالياً تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وفقا لبيان بلدية مصراتة.

وقالت البلدية، في بيانها “تطمئن بلدية مصراتة المواطنين بأنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع في مجمع المحاكم مصراتة، بعد تدخل فرق هيئة السلامة الوطنية والإسعاف والأجهزة الأمنية والفرق المختصة”.

وتابع البيان التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة إزاء هذه الحادثة الخطيرة “وأضافت أن الجهات المختصة تواصل متابعة الموقف وتقييم الأضرار مع استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.