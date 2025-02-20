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اللافي يبحث مع المبعوث الأمريكي تطورات الوضع في ليبيا

إنهاء حالة الجمود السياسي ومشروع المصالحة الوطنية.. أهم مباحثات اللافي مع المبعوث الأمريكى

المبعوث الأمريكي يعرب عن دعم بلاده الكامل لجهود الصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الخميس، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، السفير “ريتشارد نورلاند”، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية، “جيرمي بيرنت”، والوفد المرافق له، في لقاء تناول العديد من القضايا الحيوية المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

تطورات الوضع في ليبيا

وتم خلال الاجتماع مناقشة تطورات الوضع في ليبيا في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرات الإدارة الأمريكية الجديدة على الملف الليبي.

إنهاء حالة الجمود السياسي

وأكد اللافي على دعم المجلس الرئاسي للعمل الذي تقوم به اللجنة الاستشارية، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى نتائج إيجابية تفضي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة، بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي الراهن، مشددا على ضرورة إقرار ميزانية مالية موحدة للعام الجاري تتناسب مع استحقاقات المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية تطبيق آليات تضمن الشفافية والمحاسبة وترشيد النفقات.

مشروع المصالحة الوطنية

كما تم تناول الجهود المستمرة للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، حيث عبر المبعوث الأمريكي عن دعم بلاده الكامل لتلك الجهود، معربًا عن أمل الولايات المتحدة في تحقيق المصالحة والاستقرار في ليبيا، مما يعزز التنمية والرخاء للبلاد.

تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية

وفي سياق آخر، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، مع التركيز على تأمين الحدود ودعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.