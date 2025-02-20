القبض على تاجر مخدرات وضبط مواد مخدرة بصبراتة

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد شتيوي مدير مكتب إعلام مديرية أمن صبراتة عن نجاح قسم البحث الجنائي بالمديرية في القبض على أحد تجار المخدرات، وذلك بعد عملية تحري وجمع معلومات دقيقة حول مكان تواجده.

عملية محكّمة تلقي القبض على عصابة إجرامية

وقال شتيوي في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24”، اليوم الخميس،”إن فرق التحري والقبض التابعة للمديرية، وبعد التنسيق مع النيابة العامة للحصول على إذن قانوني، تمكنت من تنفيذ عملية مداهمة خلال ساعات الصباح الأولى، استهدفت أحد الاستراحات المعدة للإيجار اليومي بمدينة صبراتة، حيث كان المشتبه به موجودًا داخلها”.

وأضاف شتيوي أن “العملية تمت بشكل احترافي ودون أي مقاومة، وأسفرت عن القبض على المشتبه به إلى جانب مجموعة من الفتيات والشباب كانوا برفقته في نفس المكان. كما تم ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، تشمل الكوكايين، حبوب مخدرة متنوعة، بالإضافة إلى مخدر الحشيش. كما تم العثور على مبلغ مالي يشتبه في كونه عائد من تجارة المخدرات”.

وأشار شتيوي إلى أن “الإجراءات القانونية اللازمة قد تم اتخاذها، وتم إيداع الموقوفين في الحجز، بينما تواصل النيابة العامة التحقيق في القضية لتحديد جميع الأطراف المتورطة”.

وأكد شتيوي على أن المديرية تواصل جهودها الحثيثة لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة.

واقعة نصب واحتيال عقاري بطرابلس

وفي سياق آخر منفصل، أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على متورطين في عملية نصب و احتيال عقاري. وأوضحت المديرية، في بيانها أن قسم التوثيق والمعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، تمكن من القبض على شخصين تورطا في عملية نصب واحتيال عقاري.

حيثيات الواقعة بحسب بيان المديرية، وقع أحد المواطنين ضحية نصب واحتيال عقب اتفاقه مع أحد المشكو في حقهم على استبدال العقار، لكنه تفاجأ بعد فترة بأن العقار محل نزاع، وتعرض للطرد منه.

وبعد التحريات وجمع المعلومات، تمكن أعضاء قسم التوثيق والمعلومات والتحري من تحديد مكان تواجد المشكو ضدهم وضبطهما.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بتنازله عن العقار، فيما اعترف الثاني باستلام المبلغ المالي، وكشفت الاستدلالات تورطهما في عدد ( 5 ) عمليات نصب واحتيال أخرى.