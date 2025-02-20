الغرفة الأمنية تناقش خطط الاستعداد لافتتاح ملعب بنغازي الدولي

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استعداداً لافتتاح ملعب بنغازي الدولي، الحدث الأضخم من نوعه على مستوى البلاد، عقدت الغرفة الأمنية للتنظيم الأمني لفعاليات الافتتاح اجتماعاً مناقشة كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي وضعتها اللجنة وآلية تنفيذها.

استعداد أمني لتأمين حفل الافتتاح

تشكلت اللجنة بناءًا على قرار “أسامة حمّاد” رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، الذي يقضي بتشكيل غرفة أمنية عليا للترتيب والتنظيم الأمني لفعاليات افتتاح ملعب بنغازي الدولي، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية رؤساء أجهزة الأمن الداخلي، وأمن الشخصيات، البحث الجنائي والحرس البلدي ووكيل وزارة الداخلية، ومدير أمن بنغازي الكبرى، وفرع هيئة السلامة الوطنية، ومندوبين عن جهاز المخابرات العامة، وجهاز الإسعاف والطوارئ، ووزارة الصحة.

ترأس الاجتماع اللواء “عصام أبوزريبة” وزير الداخلية بصفته رئيس الغرفة إذ جرت مناقشة كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي وضعتها اللجنة وآلية تنفيذها. وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تهدف إلى تأمين الفعاليات الاحتفالية المقرر إقامتها برعاية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وفقا لبيان الداخلية.

واستعرض المجتمعون كافة الترتيبات الأمنية المتخذة لضمان أعلى درجات السلامة والأمان. كما تم تقييم الخطط الأمنية لتأمين الطوق المحيط بمكان الاحتفالات، ورفع حالة الطوارئ القصوى داخل مدينة بنغازي وخارجها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمشاركين أثناء التجمعات.

وأشار “أبوزريبة” إلى أهمية الحدث، مشددًا على ضرورة العمل بحزم وتكثيف الجهود بين جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية. وأكد أن نجاح هذه الفعاليات يعتمد بشكل كبير على التنسيق الفعال بين كافة الجهات المعنية. كما أوضح أن بنغازي، المعروفة بعراقتها وتاريخها، تستعد لاستقبال هذا الحدث الرياضي الكبير، الذي يمثل حفل الافتتاح نقطة انطلاق جديدة نحو مستقبل مشرق في ليبيا.

قدرة استيعابية ضخمة لملعب بنغازي الدولي

يُمثل ملعب بنغازي الدولي نقلة بارزة في العالم الرياضي الليبي، إذ تم تجهيزه بأحدث التقنيات ليطابق المواصفات العالمية.يشار إلى أن قدرته الاستيعابية إلى 42,000 متفرج، مع وجود 9 مداخل رئيسية و24 مدخل طوارئ، يسهل عملية دخول وخروج الجماهير الرياضية.