البنك الدولي يُقدم الدعم الفني والاستشاري للمركزي

أخبار ليبيا 24

اجتمع ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون والوفد المُرافق له، لمناقشة مبادرات البنك الدولي في مجالات الدعم الفني والاستشاري للمركزي.

دعم فني لمصرف ليبيا المركزي

ووفقا لبيان المركزي يتمثل الدعم الفني من قِبل البنك الدولي في إعداد دراسة شاملة عن واقع الاقتصاد الليبي، وتعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي وجودة الانفاق العام، وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

هذا وقد أكد وفد البنك الدولي، على أهمية استقلالية المصرف المركزي في هذه المرحلة، مُشيداً بجهود إدارته الجديدة في وضع سياسات واستراتيجيات من شأنها تذليل الصعاب مدعومة باجراءات و اصلاحات هيكلية حقيقية على مستوى القطاعات المختلفة، مُشيراً إلى أهمية خلق حوار مستمر مع مؤسسات الدولة وفريق مكتب تمثيل البنك الدولي الذي سيستأنف العمل بمقره بمدينة طرابلس قريباً، بحسب ما جاء في البيان.

تقرير مُفصّل حول الفرص الإنمائية في ليبيا

وفي احتفالية إعادة فتح مكتب البنك الدولي بطرابلس الثلاثاء الماضي، أصدر البنك الدولي كتابًا مصورًا عن ليبيا في نحو 240 صفحة، حمل عنوان «ظلال ليبيا: التناقضات والآمال والقدرة على الصمود»، تناول فيها التحديات والفرص الإنمائية في ليبيا.

يركز كل فصل من فصول الكتاب على أحد المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل مستقبل ليبيا، ويبرز الإمكانات والقدرة على الصمود، مع الإقرار بالآثار المترتبة على عدم الاستقرار الذي طال أمده.

هذا وقد توقع البنك الدولي بلوغ متوسط النمو في ليبيا 9% سنويًا في الفترة من 2025 إلى 2026، على افتراض التعافي الكامل في إنتاج النفط.

وقال البنك الدولي إن الإنتاج النفطي انخفض بنسبة 2.7% العام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الاضطرابات السياسية في البلاد على خلفية إغلاق عدة آبار وموانئ لتصدير البترول الصيف الماضي.

وأشار إلى ضرورة تركيز ليبيا على تعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الحوكمة كأولويات استراتيجية، مشيرًا إلى أن البلاد تندرج ضمن الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل، مع بلوغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 7570 دولارًا في العام 2023.