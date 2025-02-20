الأرصاد: رياح نشطة على مناطق الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

أجواء متقلبة لحالة الطقس اليوم، إذ توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرياح نشطة على مناطق الجنوب الغربي مثيرة للأتربة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي بداية من الغد الجمعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و27 درجة مئوية في جميع المناطق.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر قد يتخللها سقوط أمطار على بعض المناطق. وحركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول إلى جنوبية شرقية يوم السبت، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية وتسجل انخفاضا من الغد.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر. وحركة الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا من الغد.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر يتخللها سقوط أمطار متفرقة على مناطق غدامس والحمادة والمناطق المجاورة لها. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق. أما درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا من الغد على معظم المناطق.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

حالة السماء قليلة السحب تتكاثر يوم السبت على جالو والواحات. وحركة الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية.