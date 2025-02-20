أبولموشة: إغلاق عدد من الطرق أثناء افتتاح ملعب بنغازي الدولي

أخبار ليبيا 24

أعلن محمد أبولموشة مدير مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، إغلاق عدد من الطرق الرئيسية في مدينة بنغازي ضمن الترتيبات الأمنية والتنظيمية الخاصة بافتتاح ملعب بنغازي الدولي.

الشوارع المغلقة في بنغازي

وقال أبولموشة في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، “إن الحفل الذي سيشهد حضور نحو 48 ألف متفرج، يستدعي اتخاذ تدابير أمنية وتنظيمية لضمان انسيابية حركة المرور وتقليل الازدحام في المناطق المحيطة بالملعب، لافتاً أن الطرق التي ستشملها الإغلاقات هي: شارع جمال عبد الناصر بالكامل من حلاق مازق وصولًا إلى جزيرة الفضيل، بالإضافة إلى الطريق الممتد من مفترق اهليس إلى مكتب وزارة التعليم، وكذلك المناطق المحيطة بالمقاهي ومحيط ساحة الكيش بالكامل”.

دعوات للمواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية

ودعا أبولموشة المواطنين إلى استخدام المسارات البديلة والالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات الأمنية لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة الجميع. كما أكد على ضرورة التعاون مع أفراد الأمن لضمان سير الحدث بأمان ونجاح.

الغرفة الأمنية تستعد لحفل افتتاح الملعب

هذا وقد اجتمعت الغرفة الأمنية المُشكلة للتنظيم الأمني لفعاليات الافتتاح، لمناقشة كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي وضعتها اللجنة وآلية تنفيذها.

ترأس الاجتماع اللواء “عصام أبوزريبة” وزير الداخلية بصفته رئيس الغرفة إذ جرت مناقشة كافة الإجراءات الأمنية والتنظيمية التي وضعتها اللجنة وآلية تنفيذها. وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي تهدف إلى تأمين الفعاليات الاحتفالية المقرر إقامتها برعاية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وفقا لبيان الداخلية.

واستعرض المجتمعون كافة الترتيبات الأمنية المتخذة لضمان أعلى درجات السلامة والأمان. كما تم تقييم الخطط الأمنية لتأمين الطوق المحيط بمكان الاحتفالات، ورفع حالة الطوارئ القصوى داخل مدينة بنغازي وخارجها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين والمشاركين أثناء التجمعات.

تتوجه الأنظار المحلية والدولية لمدينة بنغازي اليوم، لمتابعة أكبر حدث رياضي على مستوى البلاد، إذ تبرهن المدينة تعافيها من أثر الحروب والإرهاب بعدما تنّعمت بالاستقرار والأمن.