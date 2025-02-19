«كونوكو فيليبس» تتعهد بالالتزام بزيادة إنتاج النفط بحقل الواحة

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تسعى ليبيا لزيادة إنتاجها اليومي للنفط، وتطمح للوصول إلى مليوني برميل يومياً. وفي تصريحات أكد رئيس عمليات شركة «كونوكو فيليبس» النفطية الأميركية في ليبيا، داج سانر، التزام الشركة متعددة الجنسيات بزيادة الإنتاج النفطي في حقل الواحة.

الالتزام بزيادة الإنتاج بحقل الواحة

مؤكداً أن الشركة تأخذ بعين الاعتبار خطط واستراتيجيات المؤسسة الوطنية للنفط فيما يتعلق بزيادة الإنتاج. وأكد “سانر” أن تلك الجهود “تلزم (كونوكو فيليبس) بمنح الأولوية للتعاون وبرامج إعادة العمل وسلامة خطوط الأنابيب”.

وأوضح “سانر” استراتيجية الشركة لزيادة الإنتاج “تعتمد استراتيجية الشركة على زيادة الإنتاج في حقل الواحة. والسبب هو أن هناك إمكانات كبيرة لم تُستغل بعد، والطريق الأسهل هي زيادة الإنتاج والحفر. قمنا بعمل مذهل في العام 2024 مع زيادة كبيرة من خلال برامج الحفر وإعادة العمل”.

وأضاف “فيما يتعلق بأنشطة التنقيب، هناك الكثير مما جرى اكتشافه بالفعل. لذا، فإن تركيزنا ينصب على ما جرى اكتشافه”.

وبسبب الإمكانات الكبيرة لحقل الواحة، فإن “سانر” يتوقع أن يساهم الحقل بنصيب كبير في هدف الوصول إلى مليوني برميل يوميًا من إنتاج الخام الذي وضعته المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدًا إمكانية زيادة الإنتاج في الحقل إلى ما بين 600 و700 ألف برميل يوميًا.

وتابع “لدينا الكثير من العمل فيما يتعلق بسلامة خطوط النقل. ننتج في الوقت الراهن 375 ألف برميل، ويمكن أن تستوعب 50 ألف برميل أخرى، ولكن بمرور الوقت، يمكن أن تصل طاقة الواحة إلى ما بين 600 و700 ألف برميل”.

مشيراً إلى نقطة مهمة وهي أن شركة «كونوكو فيليبس» تعمل على تعزيز المحتوى المحلي من خلال دمج الليبيين المحليين في عملياتها. “بمرور الوقت، نخطط لإدخال المزيد من الأشخاص إلى الواحة حتى نتمكن من مساعدة الليبيين من خلال دمجهم في عملياتنا العالمية”.