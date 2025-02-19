ننشر خطة تأمين حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي

أخبار ليبيا 24

الشامخ يتابع استعدادات خطة تأمين حفل افتتاح ملعب بنغازي الدولي

إنشاء غرفة عمليات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية.

هويدي يتابع الترتيبات الأمنية النهائية لافتتاح الملعب

تستعد مدينة بنغازي، لأهم حدث رياضي، وهو افتتاح ملعب بنغازي الدولي المقرر غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

خطة تأمينية شاملة

وفي هذا الإطار، وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خطة تأمينية شاملة لضمان نجاح الحدث الرياضي وضمان سلامة الجماهير وانسيابية الحركة.

تفاصيل خطة تأمين حفل افتتاح ملعب بنغازي

وأشرف رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ على خطة تأمين حفل افتتاح الملعب، وتشمل الخطة، التي يشارك فيها جهاز البحث الجنائي مع مختلف الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية:

إنشاء غرفة عمليات ميدانية لمتابعة تنفيذ الخطة الأمنية.

انتشار أمني مكثف حول الملعب والمناطق المجاورة، لضمان انسيابية الحركة وحماية الجماهير.

الترتيبات الأمنية النهائية لافتتاح الملعب

من جانبه، قام مدير أمن بنغازي الكبرى، اللواء صلاح هويدي، بجولة ميدانية للاطلاع على الترتيبات الأمنية النهائية لافتتاح الملعب، وشملت الجولة تفقد تمركزات العناصر الأمنية في محيط الملعب، بالإضافة إلى متابعة غرفة العمليات الميدانية لضمان تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة.

وضع خطة أمنية

إلى ذلك، قال أحمد المسلاتي، مدير مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، إن القوة المكلفة بتأمين الحدث، بقيادة المقدم فرج الشاعري، قامت بجولة ميدانية لوضع الخطة الأمنية المناسبة وتوزيع الدوريات وفقًا للخطة المعدة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، لضمان أعلى معايير السلامة والانضباط.

نجاح الحدث الرياضي

وأكدت القوة الأمنية التزامها بتوفير بيئة آمنة للجماهير وضمان نجاح الحدث الرياضي الهام مع الحفاظ على الأمن والاستقرار في المدينة.