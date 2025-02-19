مفوضية الانتخابات تستعد لفتح سجل الناخبين

أخبار ليبيا 24

عقد عماد السايح رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تقييم مرحلة قبول طلبات الترشح والتحضيرات الجارية لفتح سجل الناخبين ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

قرب الإعلان عن فتح سجل الناخبين

حضر الاجتماع الذي عُقد بقر المفوضية بطرابلس عضوي المجلس عبدالحكيم الشعاب والسيد أبوبكر مردة. و مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الفنية وفريق الدعم الدولي.

ووفقا للبيان ركز السايح على تقييم مرحلة تسجيل المترشحين، مؤكدًا ضرورة معالجة أي تحديات واجهت هذه المرحلة لضمان سلاسة الإجراءات الانتخابية. ولفت إلى ضرورة جاهزية المفوضية بشكل كامل للمرحلة المقبلة المتعلقة بفتح سجل الناخبين، والتي تعتبر خطوة محورية في سير العملية الانتخابية.

كما جرى استعراض الجهود الفنية المستمرة من قبل الإدارات لضمان نجاح مرحلة فتح سجل الناخبين، و أكد المجتمعون على أهمية التنسيق المتواصل بين مختلف الإدارات لضمان تكامل العمليات وضبط الجدول الزمني المعتمد.

وأشار البيان يأتي الاجتماع ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تُعقد في إطار التحضيرات لانتخابات المجالس البلدية، والتي انطلقت أولى مراحلها في 19 يناير 2025. وتهدف الاجتماعات إلى تعزيز التنسيق والجاهزية الفنية داخل المفوضية، وضمان الشفافية الكاملة في مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن انطلاق فتح سجل الناخبين يوم السبت 22 فبراير 2025، ضمن استعدادات المفوضية لاستقبال الناخبين والمترشحين في إطار انتخابات المجالس البلدية.

منسقي التوعية والتواصل يضعون خطط التوعية بالانتخابات

وعلى جانب آخر في إطار الاستعداد لانتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية عقدت إدارة التوعية والتواصل اجتماعا موسعا برئاسة مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، وبحضور رئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، ورئيسة قسم التوعية عائشة إبراهيم، بالإضافة إلى السيدين محمد الشيخ وطه زرقون من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات في ليبيا. كما شهد الاجتماع مشاركة منسقي التوعية والتواصل بالمكاتب الانتخابية التابعة للإدارة المستهدفة في المجموعة الثانية، وفقا للبيان.

جرى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات لفتح سجل الناخبين، والذي سيتم الإعلان عن افتتاحه قريبًا. وناقش الحاضرون آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية، بما في ذلك دور منسقي التوعية والتواصل. في المكاتب الانتخابية في تنظيم الحملات التوعوية على المستوى المحلي.

كما تم التركيز على وضع استراتيجيات فعّالة لتوعية المواطنين بأهمية التسجيل في سجل الناخبين، خاصة في المناطق النائية، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في العملية الانتخابية. بالإضافة إلى بحث سبل تحسين الشراكات مع منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، بهدف دعم جهود التوعية الانتخابية عبر مختلف المنصات الإعلامية.

وخلص الاجتماع بالاتفاق على توزيع مواد توعوية متكاملة تشمل المطويات التوضيحية والفيديوهات القصيرة، وتوزيعها عبر قنوات التواصل المختلفة، بما في ذلك الإذاعات المحلية، ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور. كما تم اقتراح إنشاء نظام متابعة وتقييم دوري لقياس فعالية حملات التوعية ومدى تفاعل الجمهور معها.