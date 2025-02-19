مدير أمن مصراتة يكشف السبب الرئيسي وراء حريق مجمع المحاكم

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مصراتة.. اندلاع حريق هائل بمجمع المحاكم اليوم الأربعاء

الحريق يسفر عن إصابة 16 شخصا بحروق واختناق

السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح

ماس كهربائي سبب حريق مجمع محاكم مصراتة

كشف مدير أمن مصراتة علي محمد الضراط، ملابسات الحريق الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء في مجمع محاكم مصراتة.

مدير أمن مصراتة يكشف سبب حريق مجمع محاكم مصراتة

وأوضح الضراط، أن السبب وراء الحريق كان تماسًا كهربائيًا في مولد كهرباء، مشيرا إلى أن الإصابات نتيجة اختناق ناجم عن دخان الحريق، بينما كانت إحدى الإصابات حرجة جراء صعق كهربائي وتم نقلها إلى العناية المركزة.

التحقيقات جارية

وأكد الضراط، أنه تم السيطرة على الحريق بشكل كامل، وأن التحقيقات جارية وفق الإجراءات القانونية المتبعة لتحديد كافة ملابسات الحادث، مضيفا أن جميع الجهات المختصة تعمل ضمن اختصاصاتها لضمان الوصول إلى نتائج دقيقة.

انتشار الشائعات

واختتم تصريحاته بتوجيه الشكر إلى وسائل الإعلام على اهتمامها ونقلها للحقائق، داعيًا الجميع للتأكد من المعلومات ونقلها بالشكل الصحيح لتفادي انتشار الشائعات.

حريق مجمع مصراتة

وكانت مدينة مصراتة، قد شهدت صباح اليوم الأربعاء، تصاعد ألسنة الدخان الكثيف في سماء المدينة إثر اندلاع حريق ضخم في مجمع محاكم مصراتة.

16 مصاب بينهم حالتان خطيرتان في حريق مجمع محاكم مصراتة

ووفق الحصيلة الأولية، أسفر الحريق عن إصابة 16 شخصا، بينهم حالتان خطيرتان استوجبتا إدخالهما إلى العناية الفائقة، فيما تعرض 14 آخرون لإصابات بسيطة ويجري حالياً تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وفقا لبلدية مصراتة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

السيطرة بالكامل على الحريق

وقالت البلدية، في بيان لها: “تطمئن بلدية مصراتة المواطنين بأنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع في مجمع المحاكم مصراتة، بعد تدخل فرق هيئة السلامة الوطنية والإسعاف والأجهزة الأمنية والفرق المختصة.

تقييم الأضرار

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل متابعة الموقف وتقييم الأضرار مع استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

سرعة الاستجابة

وتوجهت بلدية مصراتة، بالشكر لجميع الفرق وكافة الأجهزة الأمنية التي استجابت بسرعة وتعاملت مع الموقف بكفاءة عالية.

قسم “الطوارىء والحوادث” بمركز مصراتة الطبي

وفي السياق ذاته، أعلن قسم “الطوارىء والحوادث” بمركز مصراتة الطبي، أنه استقبل عدد “16” حالة إصابةٍ بين اختناق وحروق متفاوتة حتى الآن، نتيجة الحريق الذي اندلع في مبنى مجمع المحاكم مصراتة.

حالة حرجة

وأوضح المركز، أن الحالات تم التعامل معها داخل غرف الإنعاش والتدخل الطارىء في القسم، مع دخول إصابتين في حالة حرجة، تم إيوائهما داخل وحدة العناية المركزة.

حالة الاستعداد القصوى

وأكد قسم الطواريء بمركز مصراتة الطبي، رفع حالة الاستعداد القصوى لاحتمالية ازدياد أعداد المصابين جراء الحريق.