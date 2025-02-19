ليبيا تستضيف الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية

أخبار ليبيا 24

استضافت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة منتهية الولاية الاجتماع الرابع للجنة الاستشارية للتنمية الصناعية العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في اللجنة.

مناقشة سبل تعزيز مسارات التنمية الصناعية

وبحضور مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية، المهندس عادل الصقر، وافتتح الصقر الاجتماع بكلمة عبّر فيها عن شكره وتقديره لدولة ليبيا على استضافتها لهذا الحدث المهم، مشيدًا بالدور الذي تلعبه وزارة الصناعة والمعادن الليبية في دعم التنمية الصناعية على المستوى العربي. كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الصناعية بين الدول الأعضاء، والعمل على تطوير سياسات موحدة تدعم التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية التي تتطلب تكاملًا عربيًا أقوى، وفقا للبيان.

وخلال الاجتماع استعرض المجتمعون عددًا من البنود الأساسية التي تهدف إلى تعزيز مسارات التنمية الصناعية في الدول العربية.

مناقشة استراتيجية التكامل الصناعي العربي

وبحسب البيان تمحور النقاش حول مشروع استراتيجية التكامل الصناعي العربي، الذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات الصناعية والاستثمارية، وتطوير سلاسل القيمة المضافة، وتحقيق الاعتماد المتبادل بين الصناعات العربية المختلفة.

هذا وقد اتفق الأعضاء على أهمية إزالة العوائق التجارية، وتحسين بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاريع الصناعية المشتركة. كما جرى استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال تطوير المناطق الصناعية والتكنولوجية، ودورها في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

الحث على إنشاء مراكز بحثية للابتكار الصناعي

كما ناقش الاجتماع دور البحث والابتكار الصناعي في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم استعراض التجارب الناجحة لبعض الدول العربية في تبني التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والطاقة المتجددة، وأثرها في تحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة. وتم التأكيد على أهمية إنشاء مراكز بحثية متخصصة وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، بما يسهم في تطوير منتجات ذات جودة عالية وقادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

ووفقا للبيان اتفق المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لتطوير الصناعات التحويلية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية، والصناعات البتروكيميائية، والصناعات الهندسية، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة عالية. كما جرى التأكيد على أهمية وضع خطط لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز نموها واستدامتها.

ووفقا للبيان أكدت الوزارة التزامها بمواصلة جهودها في تطوير البيئة الصناعية في ليبيا، والمساهمة في تحقيق التكامل الصناعي العربي، ودعم الاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق نهضة صناعية مستدامة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والتعاون المشترك.