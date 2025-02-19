طرابلس.. القبض على متورطين في عملية نصب و احتيال عقاري

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طرابلس.. انتشار عمليات النصب والاحتيال في العقارات

مديرية أمن طرابلس تكشف ملابسات القبض على متورطين فى عملية نصب واحتيال

المشتكي تعرض للنصب والطرد من العقار

المتهمين متورطين في عدد 5 عمليات نصب

أعلنت مديرية أمن طرابلس، القبض على متورطين في عملية نصب و احتيال عقاري.

القبض على شخصين تورطا في عملية نصب واحتيال عقاري

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن قسم التوثيق والمعلومات والتحري بمديرية أمن طرابلس، تمكن من القبض على شخصين تورطا في عملية نصب واحتيال عقاري.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، حيث وقع أحد المواطنين ضحية نصب واحتيال عقب اتفاقه مع أحد المشكو في حقهم على استبدال العقار، لكنه تفاجأ بعد فترة بأن العقار محل نزاع، وتعرض للطرد منه.

شكوى رسمية

وأضافت المديرية، أن المشتكي حاول التواصل مع المشكو ضده، لكنه تهرب من الرد وأغلق هواتفه، ما دفع الضحية إلى تقديم شكوى رسمية.

تحديد مكان المشكو ضدهم

وبعد التحريات وجمع المعلومات، تمكن أعضاء قسم التوثيق والمعلومات والتحري من تحديد مكان تواجد المشكو ضدهم وضبطهما.

5 عمليات نصب واحتيال

وخلال التحقيقات، أقر المتهم الأول بتنازله عن العقار، فيما اعترف الثاني باستلام المبلغ المالي، وكشفت الاستدلالات تورطهما في عدد ( 5 ) عمليات نصب واحتيال أخرى.

إحالة المتهمين إلى مركز شرطة السراج

تمت إحالة المتهمين إلى مركز شرطة السراج من حيث الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية.