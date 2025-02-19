شكشك يبحث مع نورلاند ملفي الحوكمة والشفافية

أخبار ليبيا 24

التقى خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي مع المبعوث الأمريكي لدى ليبيا، “ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيرمي، لبحث ملفات تتعلق بالحوكمة والشفافية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الديوان وأعضاء من السفارة الأمريكية.

دعم استقلالية ديوان المحاسبة

وبحسب بيان الديوان ناقش الجانبان سبل دعم استقلالية ديوان المحاسبة وتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الرقابية الأمريكية من خلال العمل على الاستفادة من برنامج الزائر الدولي (IVLP) المتخصص، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الرقابي للديوان.

وأكد البيان يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتطوير آليات الرقابة المالية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الرقابي وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة .

تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة

وفي وقت سابق التقى “نورلاند” “برنت” اللذان يعقدان جولة من الاجتماعات مع المسؤولين الليبيين في شرق البلاد وغربها، يؤكدون من خلالها على المصالح المشتركة بين البلدين، ولرعاية مصالح الولايات المتحدة التي تسعى لتعزيز نفوذها في ليبيا. التقى مع عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية وتعزيز التعاون بين البلدين.

وبحسب بيان الحكومة تناول اللقاء رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحوكمة المالية، بالإضافة إلى مناقشة القلق المتزايد بشأن التواجد الأجنبي في ليبيا، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية.

من جانبه، أكد الدبيبة، على أهمية الشراكة الليبية الأمريكية في دعم مسار الاستقرار والتنمية، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون التقني بين الجانبين، لا سيما في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية.

كما التقى الوفد الأمريكي مع ناجي عيسى محافظ ليبيا المركزي، وبحسب بيان مقتضب على صفحة السفارة الأمريكية على موقع (إكس) ناقش الطرفان سبل دعم استقلال المصرف المركزي، ونزاهته والتكنوقراطية وجهوده لتحسين إدارة الإيرادات بشكل شفاف.