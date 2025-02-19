رصد مخالفات خلال حملة تفتيشية على محال بيع اللحوم ببلدية حي طرابلس

أخبار ليبيا 24

استمرار جولات مفتشي المركز فرع طرابلس على محال بيع اللحوم، بلدية حي الأندلس.

جولة تفتيشية بمنطقة أبو سليم.

رصد بعض المخالفات تتعلق بالنظافة العامة.

أعلن مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية ، اليوم الأربعاء، استمرار جولات مفتشي المركز فرع طرابلس على محال بيع اللحوم، بلدية حي الأندلس للتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة.

رصد عدة مخالفات بمنطقة حي الأندلس

وأوضح المركز أنه تم رصد عدة مخالفات منها:

-النظافة العامة تحتاج إلي اهتمام

– عدم وجود ترخيص مزاوله للمحل أثناء الزيارة

– عدم وجود مصائد للذباب

– عدم وجود مصدر للمياه الساخنة

– عدم إلتزام باللباس الصحي للعمل.

جولة تفتيشية بمنطقة أبو سليم

وفى وقت سابق، كشف المركز، عن استمرار جولات التفتيش في منطقة أبو سليم برفقة جهاز الحرس البلدي أبو سليم الجنوبي، حيث تم إجراء جولة تفتيشية ضبطية بمنطقة أبو سليم الجنوبي (مشروع الهضبة)، استهدفت عدة مطاعم وخضروات وذلك للتأكيد من مدي تطبيقها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الواجب توفرها ومن خلال هذه الجولة.

رصد مخالفات في منطقة أبو سليم

تم رصد بعض المخالفات تتعلق بالنظافة العامة لعدم التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها وهي كالآتي..

وجود طعام معد من اليوم السابق

خضراوات غير صالحة للاستهلاك

عدم وجود شهادات صحية

النظافة العامة سيئة

وأضاف المركز ، أنه تم اتحاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.