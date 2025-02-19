أخبار ليبيا 24

تجري الآن إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وهي الأولى بعد توّلي الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه مهامها.

فشل الاتفاق حول ميثاق المصالحة الوطنية

وخلال كلمتها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، إن ميثاق السلام والمصالحة الذي وقع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 14 فبراير الجاري “لم يلق إجماعا من الأطراف الليبية كافة”.

وتابعت ديكارلو “الاستقرار الهش في ليبيا معرض للخطر لأن القيادات لم تستطع تغليب الصالح العام على مصالحهم الشخصية”.

وحثت ديكارلو مجلس الأمن على ضرورة تقديم الدعم اللازم للمثل الخاص رئيسة بعثة الأمم المتحدة الجديدة في ليبيا هانا تيتيه في عملها للخروج من المأزق السياسي والجمود لتعظيم فرص الحل.

فشل توحيد ميزانية الدولة والأمم المتحدة تدعو لحوار وطني

وأوضحت ديكارلو أنه “على الرغم من التقدم المحرز في ليبيا فإن الأطراف المحلية لم تتفق بعد على ميزانية موحدة، وما زال التنافس على المناصب هو ما يهيمن على المشهد في ليبيا”.

وتابعت ديكارلو “أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعتزم حوار وطني بين الأطراف وممثلي الجهات الليبية الفاعلة، لافتة إلى أن انقسام المؤسسات يهدد وحدة ليبيا”.

وأشارت لذكرى ثورة فبراير ونتائجها بعد 14 عاما “منذ يومين كانت الذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير 2011، لكن أهدافها في التحول الديمقراطي واستقرار الاقتصاد وتوسيع مساحات الحرية والعمل المدني لم تتحقق بعد”.

اللجنة الاستشارية لا تتخذ القرارات

وأشارت إلى تشكيل اللجنة الاستشارية من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتقديم توصيات بشأن القضايا الخلافية التي منعت عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، مشددة على أن تلك اللجنة “لا تتخذ القرارات بقدر ما تقدم حلولا وتوصيات” بشأن القضايا الخلافية العالقة التي تحول دون تقدم العملية السياسية.

وأضافت أن البعثة الأممية عقدت الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية بمقرها في طرابلس والذي استمر لثلاثة أيام، وتعتزم بالتوازي تنظيم حوار وطني للتعامل مع أسباب النزاع القديم ووضع رؤية لتفكيكه”.

ونبهت ديكارلو إلى أن “انقسام المؤسسات هو ما يهدد الأوضاع في ليبيا”، لافتة إلى أنه “على الرغم من دعم البعثة لحوار جمع المجالس السيادية الثلاثة بشأن قانون المصالحة الوطنية، إلا أن مجلس النواب عبر عن مخاوفه بشأن حيادية لجنة المصالحة”.