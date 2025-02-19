توزيع المواد الانتخابية والتوعوية استعداداً لانتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

في إطار التحضيرات المكثفة لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025)، بدأ فريق قسم الدعم اللوجستي بالإدارة العامة للمفوضية في إرسال شحنات المواد الانتخابية الخاصة بمقار لجان قبول طلبات التسجيل، بالإضافة إلى توزيع المواد التوعوية على مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة.

دعم المراكز الانتخابية بالمواد اللوجستية

ووفقا لبيان المفوضية تشمل هذه المواد الأدوات اللازمة لعمليات تسجيل الناخبين وتجهيز المقار الانتخابية، بالإضافة إلى مواد توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية. ويتزامن هذا مع قرب موعد فتح سجل الناخبين يوم السبت 22 فبراير 2025.

وأوضح البيان أن عمليات الشحن ستغطي جميع المكاتب الانتخابية في المناطق المعنية بانتخابات المجموعة الثانية، وذلك لضمان جاهزيتها لاستقبال المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة للتسجيل في سجل الناخبين.

كما يشمل توزيع المواد، تجهيزات لدعم مكاتب المفوضية في توفير خدمة تسجيل الناخبين بكفاءة عالية، بالإضافة إلى توفير مواد إرشادية تهدف إلى توجيه المواطنين حول كيفية التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

وأكد البيان يأتي هذا العمل كجزء من التحضيرات العامة التي تقوم بها المفوضية لضمان الجاهزية التامة لبدء عملية التسجيل في سجل الناخبين، بما يعكس التزام المفوضية بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة العملية الانتخابية.

تدريب موظفي مركز الاتصال والمساعدة

وعلى جانب آخر استعداداً للانتخابات البلدية أطلقت المفوضية برنامجًا تدريبيًا لموظفي مركز الاتصال والمساعدة (1441). ويأتي هذا البرنامج في إطار تعزيز جاهزية المفوضية لتقديم الدعم والمعلومات للمواطنين فيما يتعلق بعملية التسجيل في سجل الناخبين.

وأوضحت المفوضية “يهدف البرنامج التدريبي إلى تمكين موظفي مركز الاتصال من تقديم معلومات دقيقة وشاملة حول كيفية التسجيل، والتعامل مع استفسارات المواطنين بمهنية وكفاءة. ويشمل التدريب مواد حول قواعد السلوك، وآلية تسجيل الناخبين، وكيفية توجيه المواطنين وتزويدهم بالمعلومات الضرورية فيما يتعلق بالإجراءات الانتخابية”.

كما يتضمن البرنامج تدريبات عملية على التعامل مع الأسئلة الشائعة والتحديات التي قد تواجه المواطنين خلال عملية التسجيل. وتهدف هذه الدورة إلى رفع كفاءة الموظفين لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.