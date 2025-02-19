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بينهم حالتان خطيرتان.. 16 مصابا في حريق مجمع محاكم مصراتة

حريق مجمع محاكم مصراتة

19 فبراير، 2025 2:53 م
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حريق مجمع محاكم مصراتة
حريق مجمع محاكم مصراتة

أخبار ليبيا 24

  • اندلاع حريق هائل بمجمع محاكم مصراتة اليوم الأربعاء
  • الحريق يسفر عن إصابة 16 شخصا بحروق واختناق
  • السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح

شهدت مدينة مصراتة، صباح اليوم الأربعاء، تصاعد ألسنة الدخان الكثيف في سماء المدينة إثر اندلاع حريق ضخم في مجمع محاكم مصراتة.

16 مصاب بينهم حالتان خطيرتان في حريق مجمع محاكم مصراتة

ووفق الحصيلة الأولية، أسفر الحريق عن إصابة 16 شخصا، بينهم حالتان خطيرتان استوجبتا إدخالهما إلى العناية الفائقة، فيما تعرض 14 آخرون لإصابات بسيطة ويجري حالياً تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وفقا لبلدية مصراتة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.

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السيطرة بالكامل على الحريق

وقالت البلدية، في بيان لها: “تطمئن بلدية مصراتة المواطنين بأنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق الذي اندلع في مجمع المحاكم مصراتة، بعد تدخل فرق هيئة السلامة الوطنية والإسعاف والأجهزة الأمنية والفرق المختصة.

تقييم الأضرار

وأضافت أن الجهات المختصة تواصل متابعة الموقف وتقييم الأضرار مع استمرار العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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سرعة الاستجابة

وتوجهت بلدية مصراتة، بالشكر لجميع الفرق وكافة الأجهزة الأمنية التي استجابت بسرعة وتعاملت مع الموقف بكفاءة عالية.

قسم “الطوارىء والحوادث” بمركز مصراتة الطبي

وفي السياق ذاته، أعلن قسم “الطوارىء والحوادث” بمركز مصراتة الطبي، أنه استقبل عدد “16” حالة إصابةٍ بين اختناق وحروق متفاوتة حتى الآن، نتيجة الحريق الذي اندلع في مبنى مجمع المحاكم مصراتة.

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حالة حرجة

وأوضح المركز، أن الحالات تم التعامل معها داخل غرف الإنعاش والتدخل الطارىء في القسم، مع دخول إصابتين في حالة حرجة، تم إيوائهما داخل وحدة العناية المركزة.

حالة الاستعداد القصوى

وأكد قسم الطواريء بمركز مصراتة الطبي، رفع حالة الاستعداد القصوى لاحتمالية ازدياد أعداد المصابين جراء الحريق.

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19 فبراير، 2025 2:53 م
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