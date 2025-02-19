الكفرة.. تحرير 21 مختطفا من جنسيات افريقية بمنطقة ربيانة

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مديرية أمن الكفرة تُحرر 21 مختطفًا في عملية أمنية محكمة بمنطقة ربيانة

تعرضوا للاختطاف من قبل مجموعة إجرامية طالبت بفدية مقابل إطلاق سراحهم

نفذت المديرية عملية أمنية محكمة في ساعات الفجر الأولى

تمكنت مديرية أمن الكفرة، اليوم الأربعاء، من تحرير 21 شخصًا من جنسيات أفريقية كانوا محتجزين كرهائن في منطقة ربيانة.

فدية مقابل إطلاق سراحهم

وأوضحت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن هؤلاء الأشخاص كانوا قد تعرضوا للاختطاف من قبل مجموعة إجرامية طالبت بفدية مقابل إطلاق سراحهم.

عملية أمنية محكمة في ساعات الفجر الأولى

وحول تفاصيل الواقعة، فقد أشارت المديرية إلى أنه استنادًا إلى معلومات دقيقة، نفذت المديرية عملية أمنية محكمة في ساعات الفجر الأولى، حيث تحركت عبر الطرق الصحراوية، وتمكنت من محاصرة الموقع المستهدف واقتحامه بنجاح.

وقد أسفرت العملية عن تحرير المختطفين دون وقوع أي إصابات.

وأضافت المديرية، أنه تم نقل الأشخاص المحررين إلى مديرية أمن الكفرة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وفي الوقت نفسه، بدأت السلطات المعنية تحقيقًا موسعًا لتحديد هوية الجناة، وتعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

الجحاوي: لن تتهاون في التصدي لجميع محاولات زعزعة الأمن

وفي تعليق له، أكد اللواء حسن الجحاوي، مدير أمن الكفرة، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مديرية أمن الكفرة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في التصدي لجميع محاولات زعزعة الأمن وتهديد حياة المواطنين.