الأرصاد: طقس معتدل ومستقر على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

الأرصاد تتوقع أن يبقى الطقس معتدل ومستقر خلال هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق البلاد

درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح خلال النهار مابين (15-21)مْ

تكاثر السحب على المناطق الممتدة من الجبل الأخضر حتى امساعد

المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، كشف عن حالة الطقس المتوقعة في ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025، حيث توقع أن يبقى الطقس معتدل ومستقر خلال هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق البلاد، و درجات الحرارة على مناطق الشمال تتراوح خلال النهار مابين (15-21)مْ، وتكون فوق معدلاتها الفصلية ومرتفعة نسبيا على مناطق الجنوب حيث تتراوح مابين (21-27)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الجمعة على مناطق الشمال خاصة الشمال الشرقي.

سقوط أمطار متفرقة

كما توقع المركز، أن تتكاثر السحب من حين لأخر على بعض المناطق الممتدة من الجبل الأخضر حتى امساعد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح الجنوبية

ومن المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية من يوم الغد على بعض مناطق الجنوب الغربى وبالأخص على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والغبار وتشمل يوم الجمعة أغلب مناطق الجنوب وبعض مناطق الدواخل للشمال الغربى مع تكاثر للسحب على بعض المناطق الغربية قد يتخللها سقوط أمطار متفرقة.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على بعض مناطق الدواخل مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (16- 21)مْ وتسجل انخفاض من يوم الجمعة على اغلب المناطق.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(16- 21)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الجمعة على اغلب المناطق.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الجمعة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح :شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والرمال وتشمل يوم الجمعة اغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21– 25)مْ وتسجل زيادة من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 27)مْ.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تسجل درجات الحرارة انخفاض ملحوظ ( موجة برد) على بعض مناطق الشمال الشرقي خاصة الجبل الأخضر بداية من يوم الجمعة إلى منتصف الأسبوع القادم.