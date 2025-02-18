نورلاند يبحث مع «عقيلة » تشكيل حكومة واحدة والاتفاق على ميزانية موحدة

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نورلاند يؤكد على دعم بلاده للعملية السياسية التى تقودها البعثة الأممية

نورلاند يشدد على أهمية تشكيل حكومة واحدة وميزانية موحدة

الدبيبة يبحث مع نورلاند رؤية الإدارة الأمريكية لتطورات الأوضاع فى ليبيا

قال المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من تونس، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية التى تسهلها البعثة الأممية، في الوقت الذى تستعد فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيته لتولي مهامها.

اتفاق بشأن الميزانية الموحدة

وأوضح نورلاند، أنه شدد خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية الموحدة، ودعم نزاهة مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وتحقيق تقدم فى المفاوضات الشاملة لتشكيل حكومة واحدة قادرة على إجراء الانتخابات.

التعاون مع مجلس النواب

وأضاف أنه شكر المستشار عقيلة صالح على زيارته الناجحة إلى واشنطن فى الخريف الماضي، معربا عن تطلعه للمزيد من التعاون مع مجلس النواب.

لقاء الدبيبة ونورلاند في طرابلس

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استقبل رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، جيرمي بيرنت، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية وتعزيز التعاون بين البلدين.

رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد تناول اللقاء رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحوكمة المالية، بالإضافة إلى مناقشة القلق المتزايد بشأن التواجد الأجنبي في ليبيا، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية.

الشراكة الليبية الأمريكية

ومن جانبه، أكد الدبيبة، على أهمية الشراكة الليبية الأمريكية في دعم مسار الاستقرار والتنمية، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون التقني بين الجانبين، لا سيما في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية.

المشاركين في الاجتماع

وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي.