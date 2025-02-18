نورلاند يبحث مع الدبيبة رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا

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الدبيبة يستقبل المبعوث الأمريكي والقائم بالأعمال لبحث التطورات السياسية والتعاون المشترك

اللقاء تناول رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا

اللقاء بحث القلق المتزايد بشأن التواجد الأجنبي في ليبيا

استقبل رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، جيرمي بيرنت، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية الإقليمية وتعزيز التعاون بين البلدين.

رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فقد تناول اللقاء رؤية الإدارة الأمريكية تجاه التطورات في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحوكمة المالية، بالإضافة إلى مناقشة القلق المتزايد بشأن التواجد الأجنبي في ليبيا، في إطار الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار وتعزيز السيادة الوطنية.

الشراكة الليبية الأمريكية

ومن جانبه، أكد الدبيبة، على أهمية الشراكة الليبية الأمريكية في دعم مسار الاستقرار والتنمية، مشددا على ضرورة تكثيف التعاون التقني بين الجانبين، لا سيما في مجال الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الشفافية المالية.

المشاركين في الاجتماع

وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ومستشار رئيس الوزراء للأمن القومي.

وكان المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، قال إن بلاده تقف إلى جانب تطلعات الشعب الليبي نحو «حكومة موحدة وقيادة واحدة وجيش واحد قادر على الحفاظ على سيادة البلاد وتأمين حدودها».

وقدم نورلاند التهنئة إلى الليبيين لمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، منوها بـ«أولئك الذين ناضلوا من أجل الحرية وحق اختيار قادة بلادهم»، حسب تدوينة نشرتها السفارة الأميركية لدى ليبيا على صفحتها بموقع «فيسبوك» اليوم الإثنين.

وأضاف: «سنواصل العمل مع شركائنا الليبيين والدوليين لدعم العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية الناجحة».