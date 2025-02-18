نهائيا.. إلغاء انتخابات المجلس البلدي الجديدة ودعوى جنائية ضد الحالي

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إلغاء انتخابات المجلس البلدي “الجديدة”

المفوضية تلغي الانتخابات بشكل نهائي لعدم توافر متطلبات العملية الانتخابية

المفوضية تطالب بتحريك دعوى جنائية ضد رئيس وأعضاء المجلس البلدي التسييري القائم

قررت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إلغاء العملية الانتخابية في بلدية الجديدة بشكل نهائي، والتي كانت ضمن انتخابات المجالس البلدية “المجموعة الثانية”.

المجموعة الثانية

وأوضحت المفوضية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية لازالت مستمرة، مبينة أنه تم إلغاء العملية الإنتخابية فى بلدية الجديدة فقط، التابعة للإدارة الانتخابية الساحل الغربي.

إلغاء العملية الإنتخابية فى بلدية “الجديدة” التابعة للإدارة الانتخابية الساحل الغربي

وأضافت المفوضية، أنه بسبب عدم توافر متطلبات العملية الانتخابية لانتخاب المجلس البلدى الجديدة، تلغى العملية نهائيا، مطالبة وزارة الحكم المحلي باتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على قرارها رقم (548) لسنة 2018، بشأن إنشاء المجلس البلدى.

تحريك دعوى جنائية ضد رئيس وأعضاء المجلس البلدي التسييرى الحالى

كما طالبت المفوضية، بتحريك دعوى جنائية ضد رئيس وأعضاء المجلس البلدي التسييرى الحالى، وفق المادة 62 – جرائم انتخابية، من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم 43 لسنة 2023.

وتتواصل الانتخابات في باقي البلديات الـ62 المستهدفة وفق الجدول الزمني المحدد من قبل المفوضية.

المجموعة الثانية من الانتخابات المجالس البلدية

وكان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدوائر الانتخابية ضمن المجموعة الثانية من الانتخابات المجالس البلدية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 13 بلدية بالمنطقة الشرقية، وتسع بلديات في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى 42 بلدية في المنطقة الغربية، حسب القرار رقم 2 الصادر عن المفوضية للعام 2025.

كما نص القرار رقم 1 للعام 2025 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية.

المرحلة الأولى من الانتخابات

وفي 16 نوفمبر الماضي أجريت انتخابات المرحلة الأولى في 58 بلدية، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا بلغ 74% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.