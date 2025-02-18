ليبيا بين شبح الانقسام وأمل الوحدة.. هل تشتعل الأزمة في القاهرة؟

ليبيا تنزف.. متى تتوقف هذه المأساة؟

تخيّل وطنًا ممزقًا بين الفُرقة والخلافات، قادته منشغلون بمعارك الشرعية، بينما شعبه يبحث عن الأمن والاستقرار! هذه ليست مجرد قصة مأساوية، بل هي حقيقة ليبيا اليوم.

إلى متى ستبقى ليبيا رهينة الانقسامات؟

شعبٌ أنهكته الحروب، أحلامٌ تحطمت، وبلدٌ تحول إلى ساحة صراع سياسي لا نهاية له! كان من المفترض أن يكون اجتماع القاهرة خطوة نحو الحل، لكن كما هو الحال دائمًا، لم يحمل معه سوى مزيد من الأزمات!

الأزمة الليبية في القاهرة.. هل تنجح الوساطة أم تتفاقم الفوضى؟

وفدان لا وفد واحد.. من يمثل مجلس الدولة؟

عندما دعت مصر المجلس الأعلى للدولة إلى الحوار مع مجلس النواب، كان الهدف هو لمّ الشمل والتوصل إلى حل سياسي، لكن بدلًا من ذلك، تحول الاجتماع إلى معركة شرعية جديدة!

محمد تكالة ، أعلن مشاركته وإرسال وفد رسمي باسمه!

، أعلن مشاركته وإرسال وفد رسمي باسمه!

خالد المشري، لم يقف صامتًا، بل قرر إرسال وفد آخر!

وهكذا، بدلًا من وصول صوت موحد إلى القاهرة، جاء صوتان متنافران، كل منهما يدّعي أنه الممثل الشرعي لمجلس الدولة!

مصر في مأزق.. أي وفد ستعترف به؟

هنا يظهر التحدي الحقيقي أمام القاهرة:

إذا استقبلت وفد تكالة فقط، فهل يعني ذلك الاعتراف بشرعيته؟

وإذا استقبلت وفد المشري أيضًا، فكيف ستتعامل مع هذا الانقسام؟

وإن رفضت استقبال أي منهما منفردًا، فهل ستفشل الوساطة بالكامل؟

مصر، التي كانت دائمًا جزءًا من الحل، تواجه اليوم أصعب معضلة دبلوماسية، فكيف ستتصرف؟

ليبيا الحائرة.. هل يُكتب للسلام طريق؟ أم أن العناد سيد الموقف؟

الانقسام الليبي يلتهم كل الحلول.. متى ينتهي العناد؟

المشهد الليبي أكثر تعقيدًا من مجرد مجلس دولة منقسم، فحتى مجلس النواب نفسه يعيش حالة انشقاق. كل طرف يبحث عن اعتراف دولي بدلًا من البحث عن حل حقيقي!

لكن وسط هذا الصراع، هناك مأساة يتجاهلها الجميع: الشعب الليبي!

الشباب الذين يحلمون بمستقبل مستقر يعيشون في دوامة لا نهاية لها!

الاقتصاد ينهار، والخدمات متدهورة، والبنية التحتية مدمرة!

العائلات الليبية لا تريد شيئًا سوى العيش بسلام، لكن السياسة تعصف بهم من كل اتجاه!

إلى متى يدفع الليبيون ثمن عناد قادتهم؟

لقد مرّ أكثر من عقدٍ كاملٍ من الصراع، ولم يتحقق أي حلم من أحلام الليبيين! متى يستيقظ القادة؟ متى يتوقف العناد؟ هل يحتاج هذا البلد المنهك إلى مأساة جديدة حتى يدرك الجميع أن الحلول لا تُبنى على الصراعات؟

كل يومٍ يضيع في الجدل السياسي، يُدفن أملٌ جديد، ومع كل اجتماع ينتهي دون توافق، يكبر جرح ليبيا أكثر!

هل تنجح المبادرة المصرية أم تضيع في دوامة الانقسامات؟

اليوم، الكرة في ملعب مصر، لكنها أيضًا في ملعب القادة الليبيين. هذه الفرصة قد تكون الأخيرة، فهل يستغلونها لصالح بلادهم؟ أم أن ليبيا ستظل رهينة انقسامات لا تنتهي؟

الشعب الليبي تعب.. ألا يكفي هذا؟