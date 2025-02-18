ضبط هاربين من العدالة في زلة

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن الجفرة مواصلة اللجنة الأمنية المشتركة المكونة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عملها في منطقة زلة، حيث تمكنت من العثور على العديد من السيارات غير المسجلة التي تفتقر إلى الإجراءات الثبوتية اللازمة.

إلقاء القبض على مجرمين مطلوبين للعدالة

وأوضحت المديرية أنه جرى اكتشاف كما مصنع للخمور وضبط العديد من المطلوبين للعدالة. كما قامت اللجنة أيضًا باستعادة معدات وآلات ثمينة كانت قد سرقت ونهبت من الحقول النفطية خلال فترات الحروب السابقة. وقد تم ضبط هذه المخالفات وتحرير محاضر تحقيق بشأنها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي بيانها أكدت الأجهزة الأمنية استمرار جهودها الحثيثة للحفاظ على الأمن والنظام، واسترداد الممتلكات المسروقة، ومكافحة الأنشطة المخالفة بكل حزم.

ضبط أربعة من تجار البشر في زلة

وفي وقت سابق من يوم أمس الإثنين، أعلنت مديرية أمن الجفرة نتائج التحقيقات الجنائية مع أربعة أشخاص من تجار البشر جرى ضبطهم في مدينة زلة.

وبحسب التحقيقات فإن عمليات “بيع وشراء المهاجرين وضربهم وتعذيبهم والتنكيل بهم لابتزازهم ماليا ومقايضة ذويهم مقابل عشرة آلاف دولار للمهاجر الواحد، علما بأنه “جرى ضبط تلك الحوالات المالية”.

وكشفت التحقيقات عن جرائم مروعة “عمليات اغتصاب واستغلال جنسي وتجويع لدرجة صهر أنابيب البلاستيك على ظهور المهاجرين”، وفق بيان المديرية الذي أشار أيضا إلى “الاعتراف بقتل وبعض المهاجرين ودفنهم في الصحراء”. وجرى هدم وإزالة تلك الأوكار التي تستخدم لتخزين البشر وبيعهم لتجار بشر في مناطق أخرى.

وسبق أن ألقت قوة أمنية تابعة للجنة الأمنية المشتركة (إنفاذ القانون) القبض على أربعة أشخاص من تجار البشر بمنطقة زلة يشتبه في تعذيبهم 82 مهاجرا غير نظامي من إثيوبيا وإرتريا كانوا محتجزين لديهم. وقالت اللجنة إن المهربين الأربعة ليبيين اثنين وإثيوبي وسوداني ضبطوا بعد تحريات وتقصي عن أماكن وجودهم داخل المنطقة.