داخلية الدبيبة تراجع أداء «اليوبام» في ليبيا

أخبار ليبيا 24

ناقشت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، نشاطات الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا (اليوبام)، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للرفع من أمن الحدود الليبية.

التعاون لمكافحة الجريمة والهجرة

وأوضح بيان الداخلية أنه تناول الاجتماع تقييم ومراجعة أداء البعثة الحالية، والنظر في احتياجات الوزارة وفقًا لرؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات، والهجرة غير الشرعية، وتأمين وإدارة الحدود المتكاملة، وبناء القدرات الأمنية.

كما تطرق النقاش إلى آليات تحسين التنسيق بين الجهات الأمنية المختلفة، مع التركيز على تطوير برامج التدريب الأمني وتعزيز البنية التحتية.

وأشار البيان “يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة الداخلية الرامية إلى الارتقاء بكفاءة الأجهزة الأمنية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع استراتيجيات الوزارة وتوجيهات رئيس اللجنة العليا للهجرة وأمن الحدود، بهدف تعزيز الأمن الوطني”.

تدريب ضباط حول إدارة الحدود

وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري فبراير، اختتمت بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود في ليبيا، دورة تدريبية مكثفة لمدة خمسة أيام في مجال إدارة الحدود استهدفت 14 ضابطًا من مختلف أجهزة وزارة الداخلية.

جرى التدريب في معهد التدريب التخصصي التابع للإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير الماضي.

وبحسب بيان البعثة “التدريب ركز على تطوير المهارات الحاسمة في مجال أمن الوثائق، والتحليل الجنائي، وإدارة الحدود المتكاملة، والقيادة، واتخاذ القرار، واستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية”.

كما “ركز على التطبيق العملي من خلال التمارين التفاعلية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية، مما مكَّن المشاركين من ترجمة معارفهم الجديدة إلى سيناريوهات واقعية”، مبينة أن “هذا النهج العملي يهدف إلى تحسين الكفاءة التنظيمية داخل أجهزة إنفاذ القانون الليبي وتنمية قادة المستقبل في هذا المجال”.

وأضاف البيان “إكمال هذا التدريب بنجاح يؤكد التزام بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا المستمر بدعم ليبيا في جهودها لتأمين حدودها”، متعهدة أنها “ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الليبية، وتقديم المساعدة والخبرة المصممة خصيصًا لضمان مستقبل آمن ومزدهر للبلاد”.