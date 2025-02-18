خارجية مصر تبحث مع الأمم المتحدة إعادة إعمار غزة

أخبار ليبيا 24

على هامش الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، اجتمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بمؤتمر دولي تعتزم مصر تنظيمه بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

خطة مصرية لإعادة إعمار القطاع

وبحسب بيان الخارجية المصرية تناول اللقاء “الترتيبات الجارية الخاصة بالمؤتمر الذي تعتزم مصر تنظيمه بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية حول إعادة الإعمار في قطاع غزة”.

وتابع البيان أن عبد العاطي استعرض “شرحاً تفصيلياً حول المراحل المختلفة والتوقيتات الزمنية الخاصة بالتصور المصري لخطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة”.

وأشار البيان إلى أن الوزير حرص كذلك على “الاستماع لرؤية وتقييم المسؤولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة واتصالاتها في هذا الشأن”.

الخارجية المصرية تناقش مع الأونروا احتياجات القطاع

وفي وقت سابق التقى وزير الخارجية المصري مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث ناقش الجانبان “احتياجات قطاع غزة خلال مرحلة الإغاثة والتعافي المبكر، والمعلومات المتاحة حول حجم الدمار الذي لحق بالقطاع وبنيته الأساسية والمدى الزمني التقديري الذي يمكن أن تستغرقه عمليات إعادة بناء غزة، والتكلفة التقديرية لتلك العمليات”

هذا وقد دخلت اليوم الثلاثاء آليات كبيرة من معبر رفح إلى القطاع، بناءًا على نص اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يؤكد بشكل واضح على إدخال معدات إلى غزة لإنشاء ما لا يقل عن 60 ألف منزل مؤقت.

وتحاول إسرائيل الضغط والمراهنة على عملية إعادة إعمار غزة، حيث نقل موقع «واي نت» الإخباري عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل تطالب «حماس» بإطلاق سراح 6 رهائن أحياء، يوم السبت، بدلاً من الثلاثة المنصوص عليهم في الاتفاق الحالي. وفي المقابل، عرضت إسرائيل السماح بدخول مئات الوحدات السكنية المتنقلة الإضافية إلى غزة.