تفاصيل تنفيذ الطريق البري الرابط بين «مصر- ليبيا- تشاد»

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مصر تبدأ تنفيذ طريق يربطها بليبيا وتشاد

تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد وليبيا

الطريق يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية

استقبل محمد إدريس ديبي إنتو- رئيس جمهورية تشاد، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير، ووفد من شركات القطاع العام و الخاص.

التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد وليبيا

ومن جانبه، أكد رئيس جمهورية تشاد، أهمية طريق الربط البري بين (مصر – ليبيا – تشاد ) والذي سيشكل محوراً أساسياً في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد وليبيا، وتحويل تشاد لمركز تجاري يربط بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي، معربا عن الترحيب الشديد بكافة الشركات المصرية للتعاون بين الجانب التشادي في مجال مشروعات البنية التحتية و النقل والمناطق الصناعية لما تتمتع به من احترافية كبيرة في تنفيذ مختلف المشروعات في مصر وخارجها .

طريق الربط البري بين ( مصر -ليبيا – تشاد ) يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية

ومن جهته، أكد نائب رئيس الوزراء المصري، أن مصر تولي أهمية قصوى لمشروع طريق الربط البري بين ( مصر -ليبيا – تشاد )، والذي يمثل شريانًا حيويًا للتنمية والتجارة البينية، ومحورًا أساسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر وتشاد.

عقبات تنفيذ المشروع

وشدد الوزير، العزم على تذليل كافة العقبات لتنفيذ هذا المشروع، الطموح في أقرب وقت ممكن، إيمانًا من مصر، بأنه سيحدث نقلة نوعية في حركة التجارة وسيسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في الدول الثلاث وسيكون نقطة اتصال استراتيجية لدول الجوار.

الطريق يقسم إلى ثلاث قطاعات

وأشار الوزير إلى أن المشروع يقسم الطريق إلى ثلاث قطاعات:

الأول: داخل الأراضى المصرية بطول (400) كم.

الثانى: داخل الأراضى الليبية بطول (390) كم.

الثالث: من الحدود التشادية حتى إبشا مروراً بمدينة أم الجرس بطول (930) كم.

تنفيذ الطريق البري

وأضاف أنه جارى حالياً تنفيذ القطاع الأول داخل الأراضى المصرية من شرق العوينات حتى منفذ الكفرة بواسطة الشركات المصرية، وبالنسبة للقطاع الثانى، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقاولون العرب والحكومة الليبية للبدء في أعمال الدراسات المساحية والبيئية وأعمال التصميم المبدئي للطريق الرابط بين منطقة الكفرة بجنوب شرق ليبيا على الحدود مع الدولة المصرية ويمتد داخل الأراضي الليبية وصولا إلى الحدود التشادية، كما قامت شركة المقاولون العرب بتوقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة التشادية للبدء فى أعمال الدراسات المساحية والبيئية والتصميم المبدئي للقطاع الثالث فى المسافة من الحدود الليبية التشادية وحتى مدينة أم الجرس، وكذلك تم توقيع عقود تنفيذ الطريق فى المسافة من مدينة أم الجرس وحتى مدينة إبشا بين الحكومة التشادية وشركة المقاولون العرب وجارى إعداد كافة الدراسات الخاصة بالمشروع.