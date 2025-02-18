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ترحيل طوعي لمهاجرين غير شرعيين إلى نيجيريا وباكستان

الهجرة غير الشرعية.. جهود الترحيل الطوعي للمهاجرين

18 فبراير، 2025 8:40 م
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ترحيل المهاجرين
ترحيل المهاجرين

أخبار ليبيا 24

  • جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية يرحل عددا من المهاجرين غير الشرعيين إلى نيجيريا
  • ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى باكستان
  • ترحيل المهاجرين غير الشرعيين تم عبر مطار معيتيقة الدولي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية النيجيرية عبر مطار معيتيقة الدولي.

ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية النيجيرية

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه تم إتمام إجراءات الأبعاد عن الأراضي الليبية على وثائق سفرهم لمخالفتهم القوانين المعمول بها لدى ليبيا ولاتزال عمليات الترحيل مستمرة.

قد تكون صورة ‏‏‏‏٣‏ أشخاص‏، و‏أشخاص يدرسون‏‏ و‏مستشفى‏‏

وأكد الجهاز، أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وضبط ملف الهجرة غير الشرعية، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الباكستانية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اليوم الثلاثاء، ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الباكستانية عبر مطار معيتيقة الدولي.

ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسية الباكستانية

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه تم إتمام إجراءات الأبعاد عن الأراضي الليبية على وثائق سفرهم لمخالفتهم القوانين المعمول بها لدى ليبيا ولاتزال عمليات الترحيل مستمرة.

قد تكون صورة ‏‏‏٣‏ أشخاص‏ و‏أشخاص يدرسون‏‏

وأشار  جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتنظيم وضبط ملف الهجرة غير الشرعية، وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها.

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18 فبراير، 2025 8:40 م
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