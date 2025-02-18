بعد إغلاق دام 7سنوات.. إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس

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البنك الدولي… إعادة افتتاح مكتب البنك في طرابلس.

الدبيبة يستقبل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات منذ عام 2019.

استقبل رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصمان ديون.

البنك الدولي.. إعادة افتتاح مكتب البنك في طرابلس

وبحسب الصفحة الرسمية لحكومة الدبيبة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه تم خلال اللقاء، الاتفاق على إعادة افتتاح مكتب البنك الدولي في طرابلس بعد إغلاق دام نحو سبع سنوات منذ عام 2019.

حزمة من المبادرات

كما جرى التفاهم على تنفيذ حزمة من المبادرات بدعم تقني واستشاري من البنك الدولي، وتشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

المشاركين في الاجتماع

وحضر الاجتماع وزير المالية، خالد المبروك، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الإستراتيجية، مصطفى المانع.

ومن البنك الدولي، مدير إدارة المغرب العربي ومالطا، ومدير إدارة المغرب العربي بمؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في ليبيا، والممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في ليبيا وتونس.

إعادة افتتاح مكتب البنك الدولى

وكان وزير المالية بحكومة الدبيبة، خالد المبروك، قد التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن مع عصمان ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2024.

وقد بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات والقطاعات الليبية في مختلف المجالات، مع التركيز على نقل المعرفة وبناء القدرات.

كما تم التطرق إلى المستجدات المتعلقة بافتتاح مكتب للبنك الدولي في ليبيا، بهدف توسيع وتكثيف أنشطة البنك وبرامجه مع المؤسسات الليبية العامة والخاصة.