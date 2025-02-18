النفط يرتفع بفعل هجوم على خط أنابيب في روسيا

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ارتفعت أسعار النفط العالمية تحديداً خام برنت معززة مكاسب الجلسة السابقة بعد هجوم بطائرة مسيرة على محطة ضخ نفط في روسيا، مما قلص التدفقات من كازاخستان، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب احتمالات ارتفاع الإمدادات قريباً.

حركة السوق

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمائة إلى 75.37 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة عند 71.41 دولار للبرميل. ولم تكن هناك تسوية لخام غرب تكساس الوسيط أمس الاثنين بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة.

وبحسب محللو (بي.إم.آي) في مذكرة إنهم يتوقعون أن يبلغ متوسط ​​أسعار برنت 76 دولارا للبرميل في 2025، بانخفاض خمسة بالمئة عن متوسط ​​2024، بسبب فائض المعروض في السوق والرسوم الجمركية، إلى جانب التوتر التجاري.

تنتظر الأسواق معرفة ما إذا كانت محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستؤتي ثمارها، إذ يجتمع مسؤولون أميركيون وروس لإجراء محادثات في السعودية في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ووفقا للمحلل لدى سبارتا كوموديتيز نيل كروسبي “هناك الكثير مما يدعو إلى التفاؤل في سوق الخام على ما يبدو، والعامل الأكبر الآن هو نتيجة مفاوضات أوكرانيا. قد يعود النفط الروسي جزئيا إلى السوق المشروعة”.

وأدت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على صادرات النفط الروسية إلى الحد من الشحنات وتعطيل تدفقات إمدادات النفط المنقولة بحرا. ومن شأن رفع العقوبات في حالة التوصل إلى اتفاق سلام أن يعزز إمدادات الطاقة العالمية.