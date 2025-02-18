المشير حفتر يعزز التعاون مع بيلاروسيا

أخبار ليبيا 24

كشفت وكالة التلغراف البيلاروسية «بيلتا» تفاصيل زيارة المشير أركان حرب خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية، إلى بيلاروسيا، والتي من خلالها تفتح القيادة العامة آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

تعاون استراتيجي فريد من نوعه مع بيلاروسيا

وأعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ليبيا، مؤكداً استعداده “المساعدة بكل طريقة ممكنة”.

والتقى المشير حفتر الرئيس البيلاروسي في العاصمة مينسك اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن زيارة بدأها أمس الإثنين.

من جانبه قال المشير حفتر إن “ليبيا تسعى إلى إقامة تعاون استراتيجي مع بيلاروسيا”، منوها بـ”ما حققته من تطور عدة قطاعات ومنها إنتاج الآلات الصناعية والزراعية”.

وبحسب وكالة «بيلتا» أبدى المشير حفتر سعادته بزيارة بيلاروسيا التي سمع عنها الكثير من الأشياء الجيدة، مشيداً بمساعيها الحثيثة في تحقيق السلام والهدوء على الرغم من التوترات المحيطة بها، وأضاف “نرغب بشدة في تطوير التعاون المتبادل، وتحقيق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين”.

ترحيب الرئيس البيلاروسي بالوفد الليبي

من جانبه، أعرب لوكاشينكو عن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ليبيا، مضيفاً “أود أن تشعر وكأنك في بيتك، وتعتبرنا أصدقاءك، ولقد قرأت وسمعت الكثير عنك، لكن للأسف لم أقابلك من قبل، وأريدك أن تعلم أننا على إطلاع جيد بالوضع في ليبيا، ونعرفها جيدًا”. أردف “لدي موقف خاص تجاه شعبك، ولقد زرت ليبيا في الماضي، وبالطبع هي مختلفة اليوم، لكن يجب أن تعلم أننا مستعدون لمساعدتك بكل طريقة ممكنة”.

وأكد الرئيس البيلاروسي “كل ما سنتفق عليه اليوم خلال أيام إقامتكم في بيلاروسيا سينفذه في الوقت المحدد، ولذلك، اسمحوا لي أن أرحب بكم وبجميع أعضاء وفدكم في بيلاروسيا.. نحن مستعدون للعمل”.

وبحسب وكالة «بيلتا»فإن زيارة المشير حفتر لمينسك ستركز على تعزيز التعاون بين ليبيا وبيلاروسيا في المجالات الإنسانية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية.