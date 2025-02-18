المشير حفتر يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك| صور

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رئيس جمهورية بيلاروسيا يستقبل المشير خليفة حفتر في القصر الرئاسي

المشير حفتر يزور النصب التذكاري للجندي المجهول في مينسك

المشير حفتر يضع إكليلًا من الزهور تكريمًا لضحايا الحرب العالمية الثانية

في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية بيلاروسيا، زار القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب “خليفة حفتر”، النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة مينسك، الذي يخلّد ذكرى الجنود الذين سقطوا في الحرب العالمية الثانية، ووضع إكليلًا من الزهور على النصب، تكريمًا لتضحياتهم.

استقبال المشير حفتر في القصر الرئاسي بالعاصمة مينسك

وفي وقت سابق، استقبل رئيس جمهورية بيلاروسيا “ألكسندر لوكاشينكو”، المشير خليفة حفتر، في القصر الرئاسي بالعاصمة مينسك.

تعزيز التعاون الثنائي

وخلال الزيارة، عقد اجتماع بين الجانبين تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز المصالح الإستراتيجية للجانبين.

مثالًا يُحتذى به

وأشاد المشير حفتر بالتقدم الذي حققته بيلاروسيا في المجالات التقنية والصناعية والزراعية، مؤكدًا أنها أصبحت مثالًا يُحتذى به في مسيرة التطوير والحداثة، وهو ما يعكس الرؤية الطموحة لقيادتها ونهجها القائم على الابتكار المستمر.

ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا

من جانبه، أثنى الرئيس البيلاروسي على دور القائد العام في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا، وما تشهده البلاد من جهود تنموية، مؤكدًا حرص بلاده على دعم كل ما يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات.

وصول المشير حفتر إلى بيلاروسيا

وكان القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب “خليفة أبوالقاسم حفتر”، قد وصل إلى جمهورية بيلاروسيا في زيارة رسمية، رفقة وفد رسمي.