اللافي: أدعو كافة القادة للاجتماع والموافقة على مشروع وطني

أخبار ليبيا 24

أكد عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي في كلمته خلال مشاركته في احتفالات ثورة 17 فبراير في مدينة الزاوية ، أن ثورة فبراير جاءت للتغيير ولم تكن لتمجيد أحد، أو تمييزه، لذلك علينا أن نتحمل جميعنا مسؤولية بناء هذا الوطن.

بمناسبة الثورة دعوات لتوحيد صف الليبيين

وأشار اللافي إلى حقيقة الوضع الحالي في البلاد الذي يشهد حالة من التخبط والصعوبات ““لازلنا نتعثر في خطانا، وتتزايد خلافاتنا، وتتسع الفرقة بيننا، لعدم قدرتنا على تجاوز خلافاتنا، وجمع كلمتنا والموافقة على عملية سياسية، تنتج لنا سلطة تستعيد سيادة الدولة، وتنهي التدخل الدولي بشأن بلادنا”.

ودعا اللافي لتوحيد صف الليبيين على كلمة واحدة ونبذ الخلافات من أجل الوطن “لا يجدر بنا اليوم، إلا الوقوف بحزم وعزم لإنهاء الخلاف، ورأب الصدع، والاتفاق على طريق نسلكه معاً يداً بيد”.

الدعوة لعقد اجتماع لإنهاء حالة الانقسام

كما وجه دعوة للفرقاء السياسيين للاجتماع وحل كافة الخلافات “أدعو كافة القادة السياسيين والعسكريين والأمنيين دون استثناء، للاجتماع في أي مدينة ليبية، دون شروط مسبقة للموافقة على مشروع وطني”.

وأوضح اللافي “هدفنا سيكون تحديد آليات الانتقال لدولة مستقرة، يتمتع نظامها بشرعية دستورية، ومشروعية انتخاب الشعب، والاتفاق على تدابير إنهاء ما تبقى من المرحلة الانتقالية، لنحقق الأمن والاستقرار والرخاء”.

مجلس النواب يهنئ الشعب بذكرى فبراير

وعلى جانب آخر، تقدم مجلس النواب الليبي رئاسة وأعضاء بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى الشعب الليبي الكريم، مستذكرين بكل فخر واعتزاز تضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والعدالة وبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأكد بيان النواب على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات شعبنا في الاستقرار والتنمية، فإننا ندعو الجميع إلى التكاتف والتآزر من أجل ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية، والسير قدماً نحو مستقبل مزدهر ينعم فيه أبناء ليبيا بالأمن والرخاء.