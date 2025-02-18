الخميس.. عطلة رسمية في بنغازي بمناسبة افتتاح ملعبها الدولي

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بنغازي.. عطلة رسمية الخميس بمناسبة افتتاح الملعب الدولي ومشاريع الإعمار

يُستثنى من القرار الجهات الصحية والأمنية وكل من يَتعين تواجدهم في أماكن عملهم

انجاز العديد من مشاريع التنمية وإعادة الاعمار فى بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الثلاثاء، أن يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2025، عطلة رسمية بمناسبة افتتاح ملعب بنغازي الدولي ومشاريع إعادة الاعمار.

افتتاح ملعب بنغازي الدولي

ونشرت البلدية، عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: “السادة مواطني مدينة بنغازي والمُقيمين فيها، نفيدكم علماً بأن يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2025م عطلة لجميع الجهات العامة والخاصة ،على أن يُستثنى من ذلك الجهات الصحية والأمنية وكل من يَتعين تواجدهم في أماكن عملهم بحكم الضرورة وطبيعة العمل، وذلك بمناسبة افتتاح ملعب بنغازي الدولي والعديد من المشاريع الأخرى التي تم إنجازها من خلال صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا”.

موعد افتتاح ملعب بنغازي الدولي

وكان رئيس اللجنة التحضيرية لافتتاح ملعب بنغازي الدولي، عقيلة العبار، قد أعلن أن الموعد الرسمي للافتتاح سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2025.

ملعب بنغازي الدولي.. إقامة مباراة ودية بين فريقي نجوم العالم في حفل الافتتاح

وأوضح العبار، أن الحفل سيضم العديد من الفقرات المميزة، أبرزها مباراة ودية بين فريقي نجوم العالم، في أجواء احتفالية تعكس أهمية الملعب.

توجيهات مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا

وأضاف أن الإعلان عن الافتتاح جاء بتوجيهات مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، المهندس بلقاسم حفتر، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز البنية التحتية الرياضية في البلاد.