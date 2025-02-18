الأرصاد: اعتدال الطقس على مناطق الشمال

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال الطقس على مناطق الشمال مع احتمالية ارتفاع درجات الحرارة نسبياً على مناطق الجنوب.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

حالة السماء قليلة السحب وتتكاثر أحيانا يتخللها سقوط أمطار خفيفة اليوم على سرت وبني وليد ومزدة والقريات، بينما حركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة، تتحول يوم الخميس إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

وضع السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق الخليج والجبل الأخضر وطبرق، وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب، وحركة الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتكون الرياح يوم الخميس جنوبية شرقية نشطة السرعة خاصة على غدامس والحمادة مثيرة للأتربة والغبار. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و27 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا طفيفا غدا على معظم المناطق.

الواحات والسرير وتازربو والكفرة

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا اليوم على جالو والسرير والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا على معظم المناطق.