13 رئيس وزراء خلال 13 عامًا.. تاريخ حكومات ليبيا

حكومات متعاقبة بين الاعتراف الدولي والتمرد السياسي

من جبريل إلى حماد.. 12 رئيسًا وإرث من الصراعات

الانقلابات والاستقالات والمحاكم.. كيف تشكلت حكومات ليبيا؟

الحكومة الليبية.. شرعيات متنافسة وصراع مستمر على السلطة

13 رئيس وزراء في 13 عامًا.. حكومة ليبيا بين التقلبات والصراعات

أزمات متجددة وتناوب غير مستقر

منذ اندلاع الثورة الليبية عام 2011، تعاقب على رئاسة الحكومة 13 شخصية مختلفة، كل منهم تولى المنصب في ظروف سياسية وأمنية شديدة التعقيد. لم يكن أي رئيس وزراء قادراً على ضمان استقرار طويل الأمد في البلاد، فقد حكمت كل مرحلة تحديات مختلفة من انقسامات سياسية وصراعات مسلحة وتدخلات دولية، جعلت من ليبيا ساحة مفتوحة لتعدد الحكومات والتوجهات.

الفوضى والانقسامات.. الحكومات بين الشرعية والتمرد

مع سقوط النظام السابق، تولى محمود جبريل رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوطني الانتقالي، الذي كان يمثل بداية لمرحلة انتقالية جديدة. رغم محاولاته لترسيخ أسس الدولة، ظل مقره في بنغازي حتى استقرت سيطرة الحكومة على العاصمة طرابلس. لكن سرعان ما تبدلت الأمور، فقد توالى على المنصب رؤساء حكومات مؤقتون، أبرزهم عبد الرحيم الكيب وعلي زيدان، اللذان واجها تحديات تتعلق بمحاولات الانقلاب والاضطرابات المسلحة.

منذ 2011، تعاقب 13 رئيس وزراء على قيادة ليبيا، في ظل انقسامات سياسية وأزمات أمنية مستمرة، ما بين حكومات انتقالية وصراعات نفوذ لم تحسم حتى اليوم.

لم يكن الوضع أكثر استقرارًا بعد انتخابات 2014، حيث اندلعت الحرب الأهلية الثانية، التي أسفرت عن انقسام بين حكومتين متنازعتين، إحداهما في الشرق بقيادة عبد الله الثني، والأخرى في الغرب بقيادة حكومة الإنقاذ الوطني. بين القرارات القضائية التي أبطلت حكومات، ومحاولات بعض رؤساء الوزراء فرض أنفسهم بالقوة، باتت ليبيا نموذجًا للصراع المستمر بين الحكومات المتعاقبة.

الرقم الاسم الميلاد الفترة من الفترة إلى مدة الحكم الحزب أو الاستقلال ملاحظات 1 محمود جبريل 1952-2020 5 مارس 2011 23 أكتوبر 2011 7 شهور و14 يوم مستقل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي 2 علي الترهوني 1951- 23 أكتوبر 2011 24 نوفمبر 2011 شهر ويوم مستقل رئيس وزراء بالإنابة 3 عبد الرحيم الكيب 1950-2020 24 نوفمبر 2011 14 نوفمبر 2012 11 شهرًا و3 أسابيع مستقل أول رئيس وزراء بعد الثورة 4 علي زيدان 1950- 14 نوفمبر 2012 11 مارس 2014 سنة و3 شهور و27 يوم الحزب الوطني للتنمية والرفاه اختطفه مسلحون لفترة وجيزة 5 عبد الله الثني 1954- 11 مارس 2014 15 مارس 2021 7 سنوات و4 أيام مستقل نجا من محاولة انقلاب في 2014 6 أحمد معيتيق 1972- 25 مايو 2014 9 يونيو 2014 14 يومًا مستقل بطلان تعيينه بحكم المحكمة 7 عمر الحاسي 1949- 6 سبتمبر 2014 31 مارس 2015 6 شهور و25 يومًا مستقل رئيس حكومة الإنقاذ الوطني 8 خليفة الغويل 1964- 31 مارس 2015 5 أبريل 2016 سنة و5 أيام مستقل ترأس حكومة الإنقاذ الوطني 9 فايز السراج 1960- 5 أبريل 2016 15 مارس 2021 4 سنوات و11 شهرًا مستقل رئيس حكومة الوفاق الوطني 10 خليفة الغويل (ثانية) 1964- 14 أكتوبر 2016 16 مارس 2017 5 شهور و2 يوم مستقل أعاد تشكيل حكومته 11 عبد الحميد الدبيبة 1958- 15 مارس 2021 1 مارس 2022 10 شهور و26 يومًا مستقل رفض الاعتراف بسحب الثقة عنه 12 فتحي باشاغا 1962- 1 مارس 2022 6 مايو 2023 سنة وشهرين مستقل مكلف من البرلمان خلفًا للدبيبة 13 أسامة حماد 1962- 7 مايو 2023 الآن مستمر مستقل مكلف من البرلمان خلفًا لحكومة باشاغا

انقلابات ومحاولات تصفية.. رؤساء في مهب الريح

لم تكن تجربة الحكم في ليبيا بعد 2011 هادئة أو سلسة، بل تخللتها مشاهد من العنف والخطف والانقلابات. رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان تعرض للاختطاف على يد مسلحين لفترة وجيزة في 2013، ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، بل نجا أيضًا عبد الله الثني من محاولة انقلابية في مايو 2014، واضطر إلى الاستقالة لاحقًا لإعادة تشكيل حكومته.

على الجانب الآخر، لم يكن القضاء بعيدًا عن اللعبة السياسية، فقد أبطلت المحكمة العليا تعيين أحمد معيتيق بعد أسبوعين فقط من توليه منصبه في 2014، ليعود بعدها عمر الحاسي ليحكم باسم حكومة الإنقاذ الوطني، التي اعتبرت حينها متمردة على الحكومة الشرعية.

بين الاعتراف الدولي والتنافس الداخلي

بعد توقيع اتفاق الصخيرات في 2015، تولى فايز السراج رئاسة حكومة الوفاق الوطني، التي حظيت بدعم دولي لكنها واجهت صعوبات داخلية كبيرة، حيث لم يعترف بها مجلس النواب. ظلت ليبيا تعيش ازدواجية السلطة، مع استمرار حكومة الشرق بقيادة الثني، بينما حاول خليفة الغويل إعادة فرض حكومته في طرابلس.

في 2021، جاء عبد الحميد الدبيبة بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، لكنه اصطدم بصراعات البرلمان، الذي سحب منه الثقة في سبتمبر من العام نفسه، ما جعله يحكم فعليًا دون غطاء قانوني. استمرت حالة الفوضى مع تعيين البرلمان لفتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة، قبل أن يتم استبداله بأسامة حماد، مما يعكس استمرار الخلافات حول شرعية الحكومات المتعاقبة.

هل تستمر الدوامة؟

بعد 12 رئيس وزراء في 13 عامًا، لا تزال ليبيا تعاني من غياب الاستقرار الحكومي. لا يبدو أن هناك حكومة استطاعت فرض سيطرتها المطلقة على البلاد، حيث تظل الشرعيات المتنافسة عنوانًا للمرحلة الراهنة. الصراع لم يعد سياسيًا فقط، بل بات اقتصاديًا وأمنيًا، مما يزيد من تعقيد المشهد.

ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، فإن التاريخ قد يكرر نفسه، وتستمر ليبيا في دائرة من الحكومات المتعاقبة، التي لا تعيش طويلًا قبل أن تأتي أخرى لتحل محلها.