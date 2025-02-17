وكيل الشؤون الاجتماعية: صرف منحة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان

أخبار ليبيا 24

تأخر صرف منحة الزوجة والأبناء لأشهر طويلة، الأمر الذي يؤكد مدى عبثية السياسات المالية في الدولة الليبية، إلا أنه وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة منتهية الولاية أكدت بأنه سيتم صرف الربع الرابع للعام 2024 قبل شهر رمضان.

أكثر من ثلاثة مليون مستفيد من المنحة

كشف فرج مجاهد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، في تصريحات صحفية رصدتها أخبار ليبيا 24، أن منحة الزوجة والأبناء عن الربع الرابع من عام 2024، جاهزة للصرف وسيتم صرفها قبل شهر رمضان.

وأشار وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد المستهدفين عن الربع الرابع من عام 2024، 3 مليون و 822 ألف و 847 شخص، بقيمة أكثر من 1,1 مليار دينار.

تمثل هذه المنحة الزهيدة في قيمتها، أهمية كبيرة للكثير من المواطنات العاطلات عن العمل، كذلك للزوجات المعيلات لأبنائهن، ومع تأخرها في كل شهر يواجهون مشاكل اقتصادية لتسيير أوضاعهم المعيشية.

ولفت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الربع الأول من عام 2025، جاري تجهيز قيمتها وسيتم صرفها قبل عيد الفطر.

وكان “عبدالحميد الدبيبة” رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وجه يوم الأحد الماضي وزيري الشؤون الاجتماعية والمالية بصرف منحة الزوجة والأبناء عن الربعين الرابع لعام 2024، و الأول لعام 2025 قبل حلول شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن وافق ديوان المحاسبة، على صرف منحة الزوجة والأبناء والبنات عن ثلاثة أشهر (أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر) وعدم وجود أي تحفظات على صرف المنحة .

حول المنحة والمستفيدين منها

وتستفيد نحو مليون و330 ألف مواطنة من منحة الزوجة والبنات؛ حيث تستحق نحو 410 آلاف فتاة منحة البنات فوق سن 18 عامًا، وقيمتها الشهرية تبلغ 100 دينار، بإجمالي 41 مليون دينار، بينما تحصل 920 ألفًا و567 مواطنة على منحة الزوجة، التي تستحقها الأرملة والمطلقة أيضًا، بقيمة 150 دينارًا شهريًا، وبإجمالي 138 مليونًا و85 ألفًا و50 دينارًا.