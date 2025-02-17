نورلاند مهنئا بثورة فبراير: ندعم تطلعات الليبيين لحكومة موحدة وجيش قوي

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المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند يهنئ الليبيين بثورة 17 فبراير

نورلاند: نقف إلى جانب تطلعاتهم لحكومة موحدة وقيادة واحدة وجيش واحد

نورلاند: نواصل دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية

وجه المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، التهنئة إلى الليبيين بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 17 فبراير، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب تطلعات الشعب الليبي نحو حكومة موحدة وقيادة واحدة وجيش واحد قادر على الحفاظ على سيادة البلاد وتأمين حدودها.

نورلاند يهنئ الليبيين بثورة 17 فبراير

وقال نورلاند: “أنا و القائم بالإعمال جيريمي برنت نتقدم بالتهنئة للشعب الليبي بمناسبة احتفاله بثورة فبراير، تكريماً لأولئك الذين ناضلوا من أجل الحرية وحق اختيار قادة بلادهم”.

نورلاند: نقف إلى جانب تطلعاتهم لحكومة موحدة وقيادة واحدة وجيش واحد

وأضاف نورلاند: “نحن نقف إلى جانب تطلعاتهم لحكومة موحدة، وقيادة واحدة، وجيش واحد قادر على الحفاظ على سيادة البلاد وتأمين حدودها”.

دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات الوطنية

وتابع: “سنواصل العمل مع شركائنا الليبيين والدوليين لدعم العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية الناجحة”.

ذكرى ثورة 17 فبراير

وتحتفل ليبيا اليوم الاثنين بذكرى ثورة فبراير، وسط تباينات بين الليبيين حول مدى تحقيق الثورة أهدافها، وانقسام سياسي وعسكري أمني تعيشه البلاد منذ أكثر من عقد.