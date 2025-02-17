من القاعدة لـ حراس الدين.. رحلة البحث عن «الملاذ الآمن»

أخبار ليبيا 24

الملاذ الآمن.. رحلة الإرهابيين للبحث عن أماكن للإختباء

تفاصيل مقتل الإرهابيين «أبي عبد الرحمن الليبي» و«فضل الله الليبي» في سوريا

من هما «أبي عبد الرحمن الليبي» و «فضل الله الليبي»؟

القياديين في تنظيم القاعدة “أبي عبد الرحمن الليبي” و”فضل الله الليبي”

مهما تعددت الأسماء.. فالإرهاب واحد.. والغاية واحدة.. وهى تدمير الدول والشعوب.. يحاولون الاختباء وراء مسميات، والتنقل بين البلدان، خوفا من الملاحقات، في رحلة البحث عن “الملاذ الآمن”.

الملاذ الآمن

ورحلة البحث عن الملاذ الآمن، تلك الرحلة التى يخوضها الإرهابيون حول العالم، للوصول إلى غايتهم، عبر اللجوء إلى أماكن بعيدة عن الإنظار يعتقدون أنها “ملاذ آمن”.

الإرهابيين “أبي عبد الرحمن الليبي” و”فضل الله الليبي”

وهو ما اعتقده “أبي عبد الرحمن الليبي” و”فضل الله الليبي”، القياديين في تنظيم القاعدة في سوريا، أنهم فى ملاذ آمن، بعد تغيير الاسم من تنظيم القاعدة إلى حراس الدين، وسقوط نظام بشار الأسد، ليلاقوا حتفهم في غارة جوية أمريكية في محيط مدينة إدلب السورية، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأميركية.

من هما «أبي عبد الرحمن الليبي» و «فضل الله الليبي»

“أبي عبد الرحمن الليبي، ، هو قيادي بارز بتنظيم “حراس الدين”، التابع لتنظيم القاعدة، ليبي الجنسية، لقى حتفه الأحد الموافق 16 فبراير 2025، في غارة جوية أمريكية استهدفت سيارته التى كان يستقلها على طريق قرية أورم الجوز في ريف إدلب، وعثر معه على قيادي آخر في السيارة يدعى “فضل الله الليبي، ليبي الجنسية، وهو المسؤول عن التمويل وتنسيق العمليات اللوجيستية بالتنظيم.

محادثة خاصة

وحصلت وكالة ” أخبار ليبيا 24″ على محادثة خاصة كشفت عن وجود أبي عبد الرحمن الليبي في ريف أدلب، والعثور على فضل الله الليبي معه فى السيارة حيث كانا يستقلانها على طريق قرية أورم الجوز في ريف إدلب، بعد استهدافهما من قبل الغارة الأمريكية.

تنظيم حراس الدين

يشار إلى أنه وفي 28 يناير الماضي أعلن “تنظيم حراس الدين” حل نفسه في سوريا، بناء على قرار القيادة العامة السورية، مباركا انتصار الثورة السورية في بلاد الشام، وإسقاط بشار الأسد.

التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا

وتنظيم “حراس الدين” من التنظيمات المرتبطة بالقاعدة في سوريا، وتم تشكيله في بدايات عام 2018، من عدد من الفصائل المنشقة عن جبهة فتح الشام وهيئة تحرير الشام منها “جيش الملاحم وجيش البادية وجيش الساحل وعدد من السرايا” اتحدت تحت مسمى “تنظيم حراس الدين” بعد أن أعلنت “هيئة تحرير الشام” فك ارتباطها عن تنظيم “القاعدة” في يوليو 2016، ليعلن الفصيل انفصاله عنها بسبب ولائه لـ”القاعدة” وزعيمها أيمن الظواهري.

وزير الدفاع السوري

يشار إلى أن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة كان قد أكد في وقت سابق أن كل الفصائل بما فيها المكون الكردي يجب أن يخضع للحالة المؤسساتية لوزارة الدفاع وليس بشكل جسم خاص، وكل الفصائل يجب أن تخضع للهيكلية التنظيمية للوزارة.